異動精選 | 內地擬加強海外礦業管制礦股齊跌，蘋果延後推出智能眼鏡蘋概股挫
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2026 21:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/06/2026 16:40
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