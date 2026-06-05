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美股 | 博通重挫逾12%拖累科技股，傳統板塊受寵道指再漲逾874點

05/06/2026

　　美股周四（4日）呈現顯著走勢分化，投資者將資金從近期熱炒的晶片股撤出，轉投銀行及零售等傳統板塊，並同時密切關注中東局勢的最新發展。道指表現強勢並創下歷史新高，而納指則因科技股業績不達預期而面臨回吐壓力。

 

　　道指收市升874.86點，或1.73%，報51561.93點；標指升30.63點，或0.41%，報7584.31點；納指跌23.02點，或0.09%，報26830.96點。

 

　　在焦點板塊方面，聯合健康(US.UNH)單日漲幅超過5%，成為推動道指破頂的最大功臣。傳統金融與零售巨頭同樣受到資金追捧，摩根大通(US.JPM)與沃爾瑪(US.WMT)分別為道指貢獻3%及0.7%的升幅。

 

　　在科技股以外的領域，Costco(US.COST)及醫藥巨頭禮來(US.LLY)亦獲投資者青睞，股價分別上漲超過1%及4%。

 

　　另一方面，博通(US.AVGO)公布2026財年第二季財報後，雖然整體獲利優於預期，但因未有調高全年人工智能晶片銷售目標，導致市場大失所望，股價收市重挫12.6%，成為拖累納指走低的主要原因。而美光(US.MU)及AMD(US.AMD)亦分別大跌7.7%及3.6%。

 

就業市場出現降溫跡象

 

　　宏觀經濟數據方面，就業市場出現降溫跡象。美國截至5月30日當周，首次新領失業救濟人數達22.5萬人，較前一周增加1.3萬人。該數據不僅高於市場普遍預期的21.3萬至21.5萬人，更創下自今年2月7日當周以來的最高申領水平。

 

　　此外，美國勞工統計局的數據指出，第一季度勞動生產率僅上升0.3%，遜於市場預期的0.5%；而單位勞動力成本則上升1.8%，同樣低於2.4%的預期。

 

　　國際金價呈現反彈勢頭，現貨黃金與紐約期金雙雙錄得1%的升幅。現貨金價盤中向上突破每盎司4470美元，而紐約期金報每盎司4510美元水平。

 

　　紐約期油與倫敦布蘭特期油出現顯著回吐。紐約期油單日急挫3.1%，報每桶95.03美元，而布蘭特期油亦下跌2.8%，報每桶95.04美元。

 

　　美匯指數維持強勢，目前於99.5水平附近高位震盪，日內微跌0.1%。美元兌日圓匯率持續高企，於159至160水平窄幅徘徊，日內基本持平。歐元兌美元在1.161附近窄幅回升，報1.1613，微升0.1%。

撰文：經濟通國金組

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