  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

曦智科技(01879)稱市場傳言毫無根據已報警，網傳遭投資機構舉報經營數據造假

05/06/2026

曦智科技稱市場傳言毫無根據已報警，網傳遭投資機構舉報經營數據造假

 

 

　　曦智科技-P(01879)發澄清公告，就近日市場流傳若干涉及公司董事行為及營運資訊的傳言表示，有關指控均屬毫無根據及失實，公司於今日上午已就有關事件向本地執法機關報告，並保留根據適用法律發起法律程序的權利，將採取一切必要法律行動，以維護公司合法權益及權利。

 

　　公司表示，將適時刊發進一步公告披露事件最新進展，並呼籲股東及投資者切勿輕信未經證實的市場消息，買賣公司證券時務請審慎行事。

 

　　AI算力半新股曦智科技上市不足2個月，昨日突發停牌半日，結果在內地炒股社區雪球上傳出，監管部門遭機構實名舉報，曦智科技涉經營數據造假，創始人遭遇監管問詢，港交所緊急勒令停牌覆查其披露技術、訂單真實性。有關帖文於雪球現已標示「原帖已被作者刪除」。

 

　　曦智科技昨日中午發通告指，董事會決定不就去年業績派發股息，但復牌後股價急挫，收市報569.5元，跌19.6%，成交5.58億元。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】香港超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，你認為最主要原因是？你認為本港未來能否長期維持該領先地位？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00532

王氏港建國際

0.830

異動股

08527

聚利寶控股

0.215

異動股

02800

盈富基金

25.280

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00532 王氏港建國際
  • 0.830
  • 08527 聚利寶控股
  • 0.207
  • 02800 盈富基金
  • 25.280
  • 00894 萬裕科技
  • 6.300
  • 02650 摯達科技
  • 19.960
股份推介
  • 03336 巨騰國際
  • 4.500
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 117.000
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 12.840
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 12.820
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 24.800
  • 目標︰$28.00
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 78.650
  • 00992 聯想集團
  • 24.800
  • 02318 中國平安
  • 56.950
  • 00006 電能實業
  • 56.750
  • 01347 華虹半導體
  • 145.600
報章貼士
  • 02155 森松國際
  • 10.360
  • 目標︰$11.80
  • 02727 上海電氣
  • 4.070
  • 目標︰$4.80
  • 01157 中聯重科
  • 7.670
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/06/2026 13:58  午後跌勢加劇恒指挫300點復穿兩萬五，大模型與晶片全線捱沽

05/06/2026 13:16  內地整治跨境投資，銀行業據報限制赴華出差，推遲在華活動

05/06/2026 12:45  《午市前瞻》資金轉流憂再累恒指，友邦遭政策衝擊惟中長線持貨應睇定啲

05/06/2026 13:59  《異動股》中興通訊逆市升近7%，獲大摩升評級料下半年重返正增長

05/06/2026 13:50  【ＡＩ】黃仁勳抵首爾，稱三大記憶晶片生產商均有資格供應HBM4晶片

05/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出3.15億元，買華虹沽中國宏橋

05/06/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】花旗唱好寧德時代見888，麥格理急降康師傅評級

05/06/2026 11:39  《財資快訊》美電穩報7.8331，一個月拆息較上日微升8基點

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

全球庭院智能生態機器人第一股登場 菲亞蘭德以AI與綠色科技重塑萬億級庭院市場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

3分鐘熱炒股點評 | 內地料持續整頓資金外流，友邦跌到乜位有支持？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 資金轉流憂再累恒指，友邦遭政策衝擊惟中長線持貨應睇定啲新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

Flat Iron Burger灣仔分店新開業！6月平日限定午市套餐$98 、星期五免費迷你漢堡
人氣文章

英倫出走日記．Cally

英國職場的邊界哲學︰下班後「勿擾」
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜英偉達GTC大會利好股逐個數 | 前瞻美非農數據及議息變局
DIVA CHANNEL
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

LED面罩有用嗎？如何挑選、使用秘訣，在家躺著就能抗老！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

林憶蓮《迴響》香港站：廣播劇《日與夜》與留白的想像 新文章
人氣文章

Fashion Feature

世界盃2026｜球場外時尚角力：LOEWE、Hugo Boss、JACQUEMUS、dunhill 五大國家隊「官方西裝」大檢閱！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
Save Lily 事件｜非常父母涉虐待兒童遭拘捕，先後誕3孩大女夭折，高學歷背景曝光 新文章
人氣文章
名人保養｜46歲吳怡霈每日飲「三聖杯」，10個月減9磅，清宿便改善經痛
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2026 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章市場動向05/06/2026
全球庭院智能生態機器人第一股登場 菲亞蘭德以AI與綠色科技重塑萬億級庭院市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第97天，美眾院通過停戰決議，四名共和...

04/06/2026 09:08

中東戰火

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

03/06/2026 17:03

大國博弈

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區