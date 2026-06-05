曦智科技(01879)稱市場傳言毫無根據已報警，網傳遭投資機構舉報經營數據造假

曦智科技-P(01879)發澄清公告，就近日市場流傳若干涉及公司董事行為及營運資訊的傳言表示，有關指控均屬毫無根據及失實，公司於今日上午已就有關事件向本地執法機關報告，並保留根據適用法律發起法律程序的權利，將採取一切必要法律行動，以維護公司合法權益及權利。

公司表示，將適時刊發進一步公告披露事件最新進展，並呼籲股東及投資者切勿輕信未經證實的市場消息，買賣公司證券時務請審慎行事。

AI算力半新股曦智科技上市不足2個月，昨日突發停牌半日，結果在內地炒股社區雪球上傳出，監管部門遭機構實名舉報，曦智科技涉經營數據造假，創始人遭遇監管問詢，港交所緊急勒令停牌覆查其披露技術、訂單真實性。有關帖文於雪球現已標示「原帖已被作者刪除」。

曦智科技昨日中午發通告指，董事會決定不就去年業績派發股息，但復牌後股價急挫，收市報569.5元，跌19.6%，成交5.58億元。

撰文：經濟通市場組

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