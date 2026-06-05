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開市Go | 道指隔晚急飆，港銀煞停為內地客開戶，曦智科技急闢謠

05/06/2026

要聞盤點

 

1、美股周四（4日）呈現顯著走勢分化，投資者將資金從近期熱炒的晶片股撤出，轉投銀行及零售等傳統板塊。道指表現強勢並創下歷史新高，而納指則因科技股業績不達預期而面臨回吐壓力。道指收市升874.86點，或1.73%，報51561.93點；標指升30.63點，或0.41%，報7584.31點；納指跌23.02點，或0.09%，報26830.96點。

 

2、黎巴嫩總統奧恩表示，一旦獲得最終批准，與以色列的停火協議可在24小時內開始實施。不過黎巴嫩真主黨總書記Naim Qasem表示，真主黨拒絕接受黎巴嫩和以色列之間直接談判的結果。

 

3、三藩市聯邦儲備銀行行長表示，經濟面臨太多不確定性，利率向上或向下調整都有可能。列治文聯邦儲備銀行行長稱，未觀察到勞動力市場再度出現勞動力短缺。

 

4、美國上周申請失業救濟人數升至2月以來最高，據報美國科技公司5月份宣布的裁員人數達到近兩年來最高水平。

 

5、黑石旗艦私募信貸基金首次對投資者贖回規模設置上限；Pimco首席投資總監表示，信用市場違約潮已經開始。

 

6、標普道瓊斯指數公司將維持標普500指數等主要基準指數的成份股納入標準，意味SpaceX等超大市值公司上市後仍無法快速納入相關指數。

 

7、Jane Street據悉計劃新建數據中心，以滿足人工智能算力需求。

 

8、人民銀行將於6月5日開展期限為3個月5000億元買斷式逆回購操作。

 

9、據《南華早報》報道，指東亞銀行上海分行已暫停為內地客戶開立相關帳戶，報道同時點名滙豐控股，稱該行已向客戶發出警告，要求所有存入投資帳戶的按金及資金必須符合香港的監管規定。受消息影響滙豐、友邦保險等與亞洲業務聯繫緊密的金融股大幅下跌。

 

10、恒生銀行首席經濟師劉健恒指出，環球經濟放緩的風險增加，但相信不會出現經濟衰退。

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:48
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