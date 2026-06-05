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盤前攻略｜美股兩極道指大升半導體回吐，恒指25100上方重牛倉部署

05/06/2026

　　周四（4日）美股走勢大分化，油價再度回落帶動大市氣氛，道指受聯合健康等重磅醫療股及金融股帶動下抽升，收市大升874點或1.73％，報51561再創收市歷史新高。

 

盤前攻略｜美股兩極道指大升半導體回吐，恒指25100上方重牛倉部署

（Shutterstock圖片）

 

　　但同一天空下晶片股反成拋售對象，博通公布第二財季營收略勝預期，但第三財季指引令市場失望，全晚急挫12％，更拖累一眾晶片股集體捱沽，美光重挫近8％，費城半導體指數跌299點或2.15％。

 

　　另外兩大指數同樣個別發展；納指跌23點報26830，標普升30點報7584。

 

*中概、ADR走軟*

 

　　中概股個別偏軟；阿里巴巴跌0.99％報125.95美元，拼多多升0.56％報85.88美元，京東跌0.75％報29.19美元，百度升1.60％報134.80美元，網易升0.07％報122.73美元，嗶哩嗶哩升0.90％報18.01美元，萬國數據升3.01％報36.23美元，金山雲跌1.65％報12.53美元，小鵬跌3.72％報16.81美元，理想跌2.80％報14.57美元，蔚來跌1.04％報5.69美元，貝殼跌1.71％報16.62美元。

 

　　ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.70％，折合455.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.13％，折合28.3港元；美團(03690)ADR較港股低0.33％，折合78.3港元；友邦(01299)ADR較港股高0.15％，折合76.8港元；滙控(00005)ADR較港股低0.88％，折合145.1港元；港交所(00388)ADR較港股低0.71％，折合398.0港元。

 

　　昨晚恒指夜期升67點報25158，較現貨低水95點。

 

*港股兩萬五尋支持*

 

　　受晶片股獲利潮拖累，今早亞洲區股市集體受壓，日股跌逾1％，受兩大存儲龍頭主導的韓股重挫逾5％，三星電子挫逾7％，SK海力士挫逾8％。港股不炒存儲概念料跌幅較細，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25180，跌55點，較恒指現貨低水73點，恒指開市料跌約100點。

 

　　隔晚股市極為分化，反映傳統金融表現的道指大升，但反映AI熱潮的晶片板塊卻遭遇冷風，單日市場內便出現兩種極端情緒，令市況難以捉摸。但港股素來缺乏存儲概念標的，預計會受亞股影響但料不大。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日再跌約380點後再次激發牛倉博反彈情緒，上方重貨區被殺後資金轉移下方部署，最貼價25100至25199再成最多新增及最重貨區，淨增655張對應期指張數至1164張，料再成為短線淡友下殺目標，初步估計在美股情緒支持下，恒指25000可望再嘗試尋找支持。

 

撰文：經濟通市場組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2026 14:30
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