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異動股｜友邦再挫3％滙控跌近2％，據報部分港銀暫停為內地客戶開戶

05/06/2026

　　本地金融股有沽壓；友邦(01299)現價跌3.3％，報74.2元，成交約1069萬股，涉資8.16億元；滙控(00005)跌1.6％，報144元；中銀香港(02388)跌不足0.1％，報47.34元；東亞(00023)跌3％，報13.4元；港交所(00388)跌0.5％，報398.8元；耀才(01428)跌0.1％，報9.51元。

 

異動股｜友邦再挫3％滙控跌近2％，據報部分港銀暫停為內地客戶開戶

（Shutterstock圖片）

 

　　隨著北京方面加強對資本外流的監管，據《南華早報》報道，內地居民在香港主要銀行的內地分行開設離岸賬戶時正面臨更嚴格的限制，部分銀行甚至已暫停相關服務。

 

　　《南華早報》報道表示，自本周一（1日）起，東亞銀行上海陸家嘴分行已暫停為內地客戶開設允許海外投資的香港賬戶。一名該行客戶經理透露，此項「見證開戶」服務一直深受高淨值客戶歡迎，讓他們毋須親身來港即可設立存款及投資賬戶。該經理將暫停服務歸因於香港監管規則收緊，表示「銀行需要時間整理相關政策」。

 

　　與此同時，滙豐銀行陸家嘴分行的工作人員表示，該行仍提供見證開戶服務，但強調存入投資賬戶的所有資金必須符合香港監管要求。

 

*保險渠道暫未受影響，惟須親身赴港簽單*

 

　　儘管跨境股票投資受到遏制，但購買香港保險仍屬可行選項。多名保險代理表示，目前相關流程未受影響。然而與銀行見證開戶不同，內地客戶須親身來港簽署保單，通常以現金或動用每年5萬美元的個人外匯額度繳付保費。

 

　　現時，恒生指數報25154，跌98點或跌0.4％，主板成交超過121億元。國企指數報8495，跌6點或跌不足0.1％。恒生科技指數報4951，跌23點或跌0.5％。

 

撰文：經濟通市場組

 

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