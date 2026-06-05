  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

新股掛牌 | 龍豐集團首掛破發插超一成半，超購664倍仍下限定價

05/06/2026

新股掛牌 | 龍豐集團首掛意外破發，低開近17%每手蝕430元，超購664倍仍下限定價

 

 

　　龍豐集團(02290)今日首掛，開報4.32元，較招股價5.18元低16.6%，以每手500股計，不計手續費，每手蝕430元。

 

　　香港連鎖藥房龍豐集團公布招股結果，最終發售價每股5.18元，以招股價5.18元至6.38元範圍之下限定價，香港公開發售部分共有約13.3萬人申請，超額認購約663.92倍，認購一手500股的4.6萬人中有2307人獲配股份，分配比率5%，認購80萬股方穩獲一手，乙組至少穩中兩手。該集團於今日上午9時掛牌上市。

 

　　昨日於暗盤初段，龍豐股價大幅波動，一度升逾七成後轉跌，尾段呈窄幅徘徊。當中，在富途一度高見9元，較定價高出近74%，但獲利盤湧現下，一度轉跌低見4.81元，較定價低7%。直至暗盤收市，富途收升1.5%、耀才收漲0.4%，一手分別賺40元和10元；輝立則跌1.5%，一手虧損40元。

 

　　「頂頭槌飛」涉625萬股，共有146人申請，各獲八手，分配比率0.06%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購2.18倍。該集團招股集資約6.47億元。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】日本國會通過法案設立「國家情報局」，你認為日本此舉主要目的是？你是否擔心日本近年軍事及情報能力持續擴張？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00532

王氏港建國際

0.830

異動股

08527

聚利寶控股

0.215

異動股

02800

盈富基金

25.280

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00532 王氏港建國際
  • 0.830
  • 08527 聚利寶控股
  • 0.207
  • 02800 盈富基金
  • 25.280
  • 00894 萬裕科技
  • 6.300
  • 02650 摯達科技
  • 19.930
股份推介
  • 03336 巨騰國際
  • 4.500
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 117.000
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 12.840
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 12.830
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 24.800
  • 目標︰$28.00
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 78.650
  • 00992 聯想集團
  • 24.800
  • 02318 中國平安
  • 57.000
  • 00006 電能實業
  • 56.750
  • 01347 華虹半導體
  • 145.900
報章貼士
  • 02155 森松國際
  • 10.350
  • 目標︰$11.80
  • 02727 上海電氣
  • 4.070
  • 目標︰$4.80
  • 01157 中聯重科
  • 7.690
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/06/2026 13:58  午後跌勢加劇恒指挫300點復穿兩萬五，大模型與晶片全線捱沽

05/06/2026 13:16  內地整治跨境投資，銀行業據報限制赴華出差，推遲在華活動

05/06/2026 12:45  《午市前瞻》資金轉流憂再累恒指，友邦遭政策衝擊惟中長線持貨應睇定啲

05/06/2026 13:59  《異動股》中興通訊逆市升近7%，獲大摩升評級料下半年重返正增長

05/06/2026 13:50  【ＡＩ】黃仁勳抵首爾，稱三大記憶晶片生產商均有資格供應HBM4晶片

05/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出3.15億元，買華虹沽中國宏橋

05/06/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】花旗唱好寧德時代見888，麥格理急降康師傅評級

05/06/2026 11:39  《財資快訊》美電穩報7.8331，一個月拆息較上日微升8基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

比特幣 | FOCUS | 幣圈「魔術師」VS 礦池「賣水人」新文章
人氣文章

新聞>市場動向

全球庭院智能生態機器人第一股登場 菲亞蘭德以AI與綠色科技重塑萬億級庭院市場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

3分鐘熱炒股點評 | 內地料持續整頓資金外流，友邦跌到乜位有支持？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

端午節好去處2026︱尖沙咀龍舟美食街限定雪條＋雞蛋仔＋《迷你兵團》打卡位＋龍舟競賽直擊＋首設非遺工作坊
人氣文章

女子愛財．唐德玲

強積金，幾乎人人都賺錢？
人氣文章

政經范局．范強

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環日本「燒鳥道」傳奇弟子坐鎮：紀州備長炭＋本地三黃雞、一串一味、人生必食金黃濃厚雞湯配薑香雞飯！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

遇上對的人才明白到，世上總有一個人值得你去冒險
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

對愛情的真實渴望：用直覺去選牌，聽聽內心深處最真實的愛情聲音 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜46歲吳怡霈每日飲「三聖杯」，10個月減9磅，清宿便改善經痛
人氣文章
名人離世｜King Sir鍾景輝逝世，一生未婚無兒無女，中學靚仔爆肌舊照曝光新文章
人氣文章
強化下半身肌肉！5個必做啞鈴動作 深蹲+硬舉+箭步+肩橋式
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2026 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS05/06/2026
比特幣 | FOCUS | 幣圈「魔術師」VS 礦池「賣水人」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第97天，美眾院通過停戰決議，四名共和...

04/06/2026 09:08

中東戰火

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

03/06/2026 17:03

大國博弈

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區