南華早報：內地嚴控資本外流，香港銀行收緊內地客戶開設離岸帳戶

隨著北京方面加強對資本外流的監管，據《南華早報》報道，內地居民在香港主要銀行的內地分行開設離岸帳戶時正面臨更嚴格的限制，部分銀行甚至已暫停相關服務。

東亞銀行上海分行暫停見證開戶服務

據《南華早報》報道表示，自本周一（6月1日）起，東亞銀行上海陸家嘴分行已暫停為內地客戶開設允許海外投資的香港帳戶。一名該行客戶經理透露，此項「見證開戶」服務一直深受高淨值客戶歡迎，讓他們毋須親身來港即可設立存款及投資帳戶。根據規定，客戶須在內地帳戶存放至少50萬元人民幣（約7.4萬美元）作為條件。該經理將暫停服務歸因於香港監管規則收緊，表示「銀行需要時間整理相關政策」。

滙豐：資金須合規，服務仍提供

與此同時，滙豐銀行陸家嘴分行的工作人員表示，該行仍提供見證開戶服務，但強調存入投資帳戶的所有資金必須符合香港監管要求。

據了解，香港金管局上月已向銀行發出指引，要求客戶申報投資帳戶所用資金來自內地境外。此舉正值北京加強資本流動監管，以引導資金回流內地股市。有內地傳媒報道，兩家中資銀行其後已暫停為內地居民開設香港投資帳戶。

保險渠道暫未受影響，惟須親身赴港簽單

儘管跨境股票投資受到遏制，但購買香港保險仍屬可行選項。多名保險代理表示，目前相關流程未受影響。然而與銀行見證開戶不同，內地客戶須親身來港簽署保單，通常以現金或動用每年5萬美元的個人外匯額度繳付保費。

QDII額度緊絀，逾半產品暫停申購

監管收緊並未減退內地居民對海外投資的熱情。更多境內資金正透過合格境內機構投資者（QDII）渠道尋求出路。儘管國家外匯管理局已於3月新增53億美元QDII額度，但市場需求仍遠超供應。公開數據顯示，目前市場上逾300隻QDII產品中，超過一半已暫停申購，主因額度已用罄。

撰文：經濟通採訪組

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