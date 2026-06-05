新股掛牌 | 三新股首掛個別發展，天辰生物稱加快開發核心產品臨床工作，龍豐集團續提升業績

香港連鎖藥房龍豐集團(02290)、以18A章上市臨床階段生物製藥公司天辰生物(01779)及A股風電塔樁上市公司大金重工(01081)(深:002487)三隻新股今日（5日）掛牌。

三隻新股今日首掛（許英略攝）

三新股今早開市走勢各異，當中天辰生物表現最佳，今早開報144.3元，較招股價96.06元高出50.2%；龍豐集團開報4.32元，較招股價5.18元低16.6%；而大金重工則開報66.4元，與招股價一致。

龍豐集團：續提升業績

龍豐集團主席兼行政總裁謝兆海(左）（許英略攝）

龍豐集團執行董事謝翠瑩在上市儀式致辭時表示，會繼續提升業績，以回饋大家支持，而上市則代表公司展開新的一頁，亦承諾未來會造出更好成績。

天辰生物：加快開發核心產品臨床工作

天辰生物董事長劉恒指出，成功在港上市對公司而言是新的起點，更是新的挑戰，未來公司將持續加快開發核心產品LP-003及LP-005臨床工作，並持續提升公司研發能力，豐富產品管線，並且通過合作探索國際市場的潛力，以更加優質的產品和服務回饋社會。

公司核心產品LP-003為新型抗IgE抗體，主要用於治療季節性過敏性鼻炎（AR）、慢性自發性蕁麻疹（CSU）、過敏性氣喘等過敏性疾病；主要產品LP-005為標靶C5和C3b補體的雙功能抗體融合蛋白，用於治療PNH、補體介導腎臟疾病等。

大金重工：深耕風電賽道

大金重工主席金鑫致辭時指登陸港交所(00388)是新征程起點，公司未來將立足主業，行穩致遠，合規守法，深耕風電賽道，以穩健的價值回報股東，以更高的服務品質賦能全球客戶。

龍豐集團超購近664倍，一手中籤率5%

（許英略攝）

龍豐集團公布，最終發售價每股5.18元，為下限定價，香港公開發售部分共有約13.3萬人申請，超額認購約663.92倍，認購一手500股的4.6萬人中有2307人獲配股份，分配比率5%，認購80萬股方穩獲一手，乙組至少穩中兩手。

天辰生物超購4762倍，一手中籤率2%

天辰生物公布，最終發售價每股96.06元，香港公開發售部分共有約26.6萬人申請，超額認購約4761.58倍，認購一手50股的5.1萬人中有1024人獲配股份，分配比率2%，認購60萬股即1.2萬手方穩獲1手。

大金重工超購約133倍，一手中籤率3%

大金重工公布，最終發售價每股H股66.4元，香港公開發售部分共有約12.2萬人申請，超額認購約133.39倍，認購一手100股H股的5.6萬人中有1701人獲配股份，分配比率3%，認購6000股即60手方穩獲1手。

撰文：經濟通採訪組

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