港股 | 午市前瞻 | 資金轉流憂再累恒指，友邦遭政策衝擊惟中長線持貨應睇定啲

恒指自本周二（2日）摸高收復兩萬六關後後繼無力，暫連跌第三日。今早（5日）港股低開67點後持續向下，於25000關前掙扎，恒指半日險守25000，跌205點或0.8%報25047，主板成交近1498億元。國指報8466，跌35點或0.4%。科指報4913，跌61點或1.2%。

麥嘉嘉：資金有流向防守板塊傾向，進一步拖累大市

美股周四（4日）呈現明顯走勢分化。博通公布第二財季營收略勝預期，但第三財季指引差過市場預期，導致納斯達克指數受博通、美光等晶片股拖累下跌。相反，道瓊斯指數則在聯合健康等醫療重磅股及金融股帶動下強勢上漲，並創下歷史新高51561點。

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管兼研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，昨日美股金融板塊表現強勁，主要受惠於美債息率維持在較高水平，市場預期金融股淨息差將有所改善，從而吸引資金流入。

此外，麥嘉嘉指出，雖然博通第三季指引不及預期，但未嚴重至需要大幅下調股價的程度。基於昨日美股表現，她認為資金有從高估值科技股高位獲利了結的傾向，並轉向金融板塊等傳統價值股。她坦言，單憑一日數據難以判斷長期資金流向，但值得投資者謹慎留意。

由於港股缺乏重磅科技硬件股，美股科技板塊受壓對港股的直接影響相對有限。但在外圍開始關注科技股估值過高的情況，加上利率高企的環境下，資金出現流入防守類股份的趨勢。麥嘉嘉預期，港股科技龍頭如騰訊(00700)、阿里(09988)短期或面臨下行壓力，對大市構成壓力。她預計恒指短期支持位約24800點，上望阻力位25500點。

另外，她亦觀察到近期美元走強，人民幣中間價相對偏弱，對港股亦帶來一定壓抑作用。

有貨可先淡定看70至80元區間

據《南華早報》報道，內地居民在香港主要銀行的內地分行開設離岸賬戶時將面臨更嚴格的限制，東亞銀行上海陸家嘴分行自本周一（1日）起，已暫停為內地客戶開設允許海外投資的香港賬戶。本地金融股出現沽壓，友邦(01299)昨日挫近7%，今日半日跌近3%；滙控(00005)、東亞(00023)分別跌約3%與2%。

麥嘉嘉表示，目前內地客戶購買香港保險的安排仍然可行，相關流程亦未受影響。不過，受消息影響，市場憂慮政策收緊或會拖累友邦內地業務收入，短期簽單進度及投資氣氛亦受壓，令友邦近兩日股價回落。

麥嘉嘉認為友邦股價再短期內仍有會有下行壓力，尤其是70元的心理關口。不過，撇除法規的影響，她指出友邦在業務上的增長前景良好，因此亦建議有貨的中長線投資者不用著急沽貨，可以先待市場完全吸收消息，再作進一步部署。價格區間可觀望70至80元，若友邦能企穩該區間，則可繼續持有。

撰文：經濟通通訊社市場組

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