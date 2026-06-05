3分鐘熱炒股點評 | 內地料持續整頓資金外流，友邦跌到乜位有支持？
05/06/2026
嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城
立即去片：https://youtu.be/3lF-FbG-_Fw
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
05/06/2026
嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城
立即去片：https://youtu.be/3lF-FbG-_Fw
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2026-06-05
2026-06-05
2026-06-05
2026-06-05
2026-06-05
2026-06-05
2026-06-05
2026-06-05
2026-06-05
延伸閱讀
05/06/2026 13:58 午後跌勢加劇恒指挫300點復穿兩萬五，大模型與晶片全線捱沽
05/06/2026 13:16 內地整治跨境投資，銀行業據報限制赴華出差，推遲在華活動
05/06/2026 12:45 《午市前瞻》資金轉流憂再累恒指，友邦遭政策衝擊惟中長線持貨應睇定啲
05/06/2026 13:59 《異動股》中興通訊逆市升近7%，獲大摩升評級料下半年重返正增長
05/06/2026 13:50 【ＡＩ】黃仁勳抵首爾，稱三大記憶晶片生產商均有資格供應HBM4晶片
05/06/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出3.15億元，買華虹沽中國宏橋
05/06/2026 09:01 【大行炒Ｄ乜】花旗唱好寧德時代見888，麥格理急降康師傅評級
05/06/2026 11:39 《財資快訊》美電穩報7.8331，一個月拆息較上日微升8基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 14:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2026 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N