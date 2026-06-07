一周部署 | 歐央行或領先美儲啟動加息，恒指加馬百濟中鋁極兔染藍

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美就業數據極理想，反觸發市場恐慌

5月美國非農職位大幅增長17.2萬個，遠多過市場預期的8.8萬個，與此同時還上修了前兩個月的就業數字，美國就業狀況為逾兩年來最強勁。然而好消息就是壞消息，美國10年期債息上周五（5日）曾見4.558厘，2年期債息更抽高12.5個基點至4.174厘，美股三大指數同步急瀉。由於通脹顯著抬頭，相當理想就業數據排除了衰退的可能，所以美聯儲現在的問題不再是加不加息，而是幾時加息，交易員全面押注美聯儲今年底前加息0.25厘，而重啟加息周期對於就業景氣、AI投資蓬勃的經濟現況而言，民眾可能不會有太大感受，但對於目前嚴重過熱的美股市場來說，則可能是壓倒駱駝的最後一根稻草。

適逢世界盃，歐央行勢加息

美聯儲還在猶豫，歐央行已經蠢蠢欲動。受到中東戰局引發的原油暴漲及原材料供應緊張影響，歐元區5月通脹率意外升至3.2%，遠超2%的政策目標。除了外部輸入型壓力，內部結構性因素同樣棘手：服務業在「補償性調薪」與強勁本地需求的雙重推動下，物價居高不下；加之即將迎來的「加長版」世界盃，預期將進一步引爆消費熱潮。在內因外因雙重夾擊下，市場主流預期歐央行在即將召開的貨幣政策會議上果斷調升基準利率0.25厘。

SpaceX上市或成美股大跌市前兆

市場有一種說法，每當美股出現「世紀級」的超大型首次公開募股，經常會伴隨股市的見頂與劇跌，比如2000年科網股爆破前夕AT&T上市，2007年次貸危機擴大之際黑石集團上市，還有2008年金融海嘯前夕Visa上市，而周五（12日）全球將迎來太空巨擎SpaceX在納斯達克上市，最高募資額可達860億美元，遠遠超過沙特阿美於2019年創下的記錄。市場擔心超大型股票會形成巨大的吸資效應，機構投資者和散戶為了認購SpaceX，不惜賣出原本持有的權值股套現，對其他股票帶來沉重沽壓；此外也有不少人會認為，馬斯克和創投機構只有在市場估值已被推到極致時才會同意上市，因此SpaceX上市就是資金投機狂熱達到頂峰的顯著訊號。英偉達創辦人黃仁勳此前在台北對金融大鰐們表示，只有瘋了的人才會質疑AI投資的報酬率，因為這項科技已創造數萬億美元的價值，這顯然是對目前AI過熱恐慌的辯護，然而投資者必須認識到，100年前的鐵路熱和26年前的科網熱都給人類的生活帶來革命性的提升，但當時引發的大蕭條或泡沫爆破也是真實的，科技會不斷發展，不代表你買的股票能一路上漲。

恒生科指加強AI屬性

恒生指數有限公司季檢結果即將生效，恒指將加入三隻新藍籌，分別是全球化物流網絡公司極兔速遞(01519)、資源類央企中國鋁業(02600)以及國際化創新藥龍頭百濟神州(06160)，使得恒指成份股總數由90隻擴增至93隻。與此同時，國企指數成分股數目維持在50隻，此次新加入了翰森製藥(03692)與康方生物(09926)，相應剔除舜宇光學(02382)和海爾智家(06690)。在科技指數方面，新納入兩隻半新股稀宇MiniMax(00100)及智譜(02513)，上述兩股和DeepSeek等企業被稱為「AI六小龍」，以加強指數對內地AI產業的追蹤，同時將金蝶國際(00268)與金山軟件(03888)剔除。此外，恒生綜合指數成分股總數也由531隻擴大至538隻，包括上面提到的MiniMax和智譜，還有作為「GPU四小龍」之二的壁仞科技(06082)及天數智芯(09903)，只要條件許可即可被納入港股通交易範圍。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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