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京東MALL計劃3年內在港開設6至8間門店，料帶動逾萬人就業，目前在港投資逾350億元

05/06/2026

　　首家京東MALL灣仔門店確定將於6月18日正式開店，公司且計劃3年內，在港開設6至8間門店，優先布局沙田、旺角、屯門等。

 

京東MALL計劃3年內在港開設6至8間門店，料帶動逾萬人就業，目前在港投資逾350億元

左起：京東物流港澳地區負責人馬偉、京東港澳台業務負責人楊肯、京東五星電器負責人于鯤、京東集團副總裁、 首席經濟學家沈建光、京東MALL全國業務負責人康博、京東佳宝採購部負責人林凱欣（許英略攝）

 

　　京東(09618)指出，京東MALL灣仔店經營空間3萬呎，採用「港採港銷」模式，包括大小家電、手機數碼等核心產品種類，以及引入智能衛浴、按摩設備、全屋清潔電器等產品種類，同時設有機器人體驗、咖啡體驗、電競PC DIY、休閒按摩等專區，當中亦包括智元機器人店舖。

 

公布在港3年計劃，估算帶動逾萬個本地就業

 

　　京東續稱，計劃於未來3年，攜手1000個本地及國際頭部品牌，打造「港採港銷、買全球賣全球」的品牌共生生態；線下布局超過200個線下門店；帶動超過10000個本地就業。

 

目前在港投資逾350億港元

 

京東MALL計劃3年內在港開設6至8間門店，料帶動逾萬人就業，目前在港投資逾350億元

（許英略攝）

 

　　京東集團副總裁、首席經濟學家沈建光指出，京東目前在港投資額已超350億港元，全面布局零售、物流、科技、健康、產發等核心業務。

 

618期間港澳地區全平台商品低至5折

 

　　此外，於今年京東「618」期間，針對港澳地區，京東APP推出全平台商品低至5折，跨店消費每滿200元人民幣再減30元人民幣，總價值高達6180元人民幣的購物補貼，以及提供「0運費無門檻全場一件包郵」政策。公司提到，目前，京東APP在香港已實現部分商品「最快4小時達」、億萬項商品「最快次日達」。

 

MALL攻港冀令市民周末留港消費，保證售價不高於競爭對手

 

　　沈建光指，香港經濟正在復甦，近期零售增長表現相對內地而言非常好，但本港零售仍受市民北上消費影響，因此公司進入香港市場，冀填補本地商品產品種類不足，以令市民周末留港消費。

 

開舖目標務實有機會達成

 

　　對於公司目標於3年在港開設6至8家京東MALL，京東五星電器負責人于鯤形容為務實目標，且難於集團過往經驗，城市人口分布及整體市場容量，指出有機會達成上述目標。

 

　　于鯤稱，保證京東MALL用戶以相對合理公道，不高於其他競爭對手價格消費，且公司已於大多品牌達成共識，推出促銷及銀行合作活動。

 

合理期間內收支平衡

 

　　不過，基於目前首間店舖屬於探索及實驗性質，他僅稱會於合理期間內達成該店舖收支平衡。

 

　　至於香港京東MALL所首階段銷售產品將考慮港人品牌適應程度，以及內地有能力及意願在港拓展的品牌，下階段亦將因應用戶反應再作調整。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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