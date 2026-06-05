  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

新股掛牌 | 龍豐破發低收逾四成半每手蝕1185元，較開市再多蝕755元

05/06/2026

新股掛牌 | 龍豐破發低收逾四成半每手蝕1185元，較開市再多蝕755元

 

 

　　龍豐集團(02290)首掛收報2.81元，較招股價5.18元低45.8%，一手500股每手帳面蝕1185元；成交8547萬股，涉資3.46億元。

 

　　龍豐今早開報4.32元，已較招股價5.18元低16.6%，每手蝕430元，收市價計每手再多蝕755元。

 

　　香港連鎖藥房龍豐集團公布招股結果，最終發售價每股5.18元，以招股價5.18元至6.38元範圍之下限定價，香港公開發售部分共有約13.3萬人申請，超額認購約663.92倍，認購一手500股的4.6萬人中有2307人獲配股份，分配比率5%，認購80萬股方穩獲一手，乙組至少穩中兩手。該集團於今日上午9時掛牌上市。

 

　　昨日於暗盤初段，龍豐股價大幅波動，一度升逾七成後轉跌，尾段呈窄幅徘徊。當中，在富途一度高見9元，較定價高出近74%，但獲利盤湧現下，一度轉跌低見4.81元，較定價低7%。直至暗盤收市，富途收升1.5%、耀才收漲0.4%，一手分別賺40元和10元；輝立則跌1.5%，一手虧損40元。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】香港超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，你認為最主要原因是？你認為本港未來能否長期維持該領先地位？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01835

瑞威資管

2.190

異動股

02291

心泰醫療

9.670

異動股

00669

創科實業

117.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01835 瑞威資管
  • 2.190
  • 02291 心泰醫療
  • 9.670
  • 00669 創科實業
  • 117.000
  • 02255 海昌海洋公園
  • 0.365
  • 01475 日清食品
  • 6.690
股份推介
  • 03336 巨騰國際
  • 4.930
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 117.000
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 12.960
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 12.750
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 24.880
  • 目標︰$28.00
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 79.950
  • 00992 聯想集團
  • 24.880
  • 02318 中國平安
  • 56.900
  • 00006 電能實業
  • 56.400
  • 01347 華虹半導體
  • 145.300
報章貼士
  • 02155 森松國際
  • 10.160
  • 目標︰$11.80
  • 02727 上海電氣
  • 4.070
  • 目標︰$4.80
  • 01157 中聯重科
  • 7.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/06/2026 17:30  《盤後部署》內地資金管制惹恐慌港股勢下試低位，聯想三連陽不容小覤

05/06/2026 18:47  【ＳｐａｃｅＸ招股】彭博：內地及香港投資者被禁參與SpaceX IPO，無法訪問官網

05/06/2026 18:37  【新股上市】傳添好運母公司快樂蜂食品考慮將國際業務上市地點由美國改至香港

05/06/2026 17:58  證監會：將上市基金範圍擴展至以香港上市個股作為標的之槓桿及反向產品

05/06/2026 17:57  《政策解讀》中證監：部分國資基金偏離功能定位，個別行業機構成為違法犯罪工具

05/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出24.26億元，買騰訊沽中芯

05/06/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】花旗唱好寧德時代見888，麥格理急降康師傅評級

05/06/2026 16:30  《財資快訊》美電升報7.8335，一周拆息較上日升至2.27%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

SpaceX招股 | 彭博：內地及香港投資者被禁參與SpaceX IPO，無法訪問官網新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會：將上市基金範圍擴展至以香港上市個股作為標的之槓桿及反向產品新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 「世界盃魔咒」又殺到，新賽程長達39日港股很難受！新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

超市優惠︱惠康睇波狂歡套餐8折＋應援兩用袋盲盒＋6月6日門市88折新文章
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 李明德：美CPI帶動科技股走向 Oracle、聯想值得重點留意新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

世界盃2026︱隊伍多變數大，黑馬更難過關；賽期長考體能，強隊仍然稱霸新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

林憶蓮《迴響》香港站：廣播劇《日與夜》與留白的想像 新文章
人氣文章

ChatENT．月巴氏

全智賢，大概誰都喜歡你
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

燕麥奶、消化餅能穩定血糖？拆解3類燕麥產品：選錯升糖指數反飆升！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
平價良藥｜五指毛桃溫和補氣，健脾化濕素湯適合虛不受補人士
人氣文章
名人保養｜46歲吳怡霈每日飲「三聖杯」，10個月減9磅，清宿便改善經痛
人氣文章
食物安全｜50歲男食炒飯致器官衰竭險死，醫生揭1毒素高溫殺不死勿亂食新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 23:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/06/2026
SpaceX招股 | 彭博：內地及香港投資者被禁參與SpaceX IPO，無法訪問官網
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第97天，美眾院通過停戰決議，四名共和...

04/06/2026 09:08

中東戰火

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

03/06/2026 17:03

大國博弈

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區