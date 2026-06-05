新股掛牌 | 龍豐破發低收逾四成半每手蝕1185元，較開市再多蝕755元

龍豐集團(02290)首掛收報2.81元，較招股價5.18元低45.8%，一手500股每手帳面蝕1185元；成交8547萬股，涉資3.46億元。

龍豐今早開報4.32元，已較招股價5.18元低16.6%，每手蝕430元，收市價計每手再多蝕755元。

香港連鎖藥房龍豐集團公布招股結果，最終發售價每股5.18元，以招股價5.18元至6.38元範圍之下限定價，香港公開發售部分共有約13.3萬人申請，超額認購約663.92倍，認購一手500股的4.6萬人中有2307人獲配股份，分配比率5%，認購80萬股方穩獲一手，乙組至少穩中兩手。該集團於今日上午9時掛牌上市。

昨日於暗盤初段，龍豐股價大幅波動，一度升逾七成後轉跌，尾段呈窄幅徘徊。當中，在富途一度高見9元，較定價高出近74%，但獲利盤湧現下，一度轉跌低見4.81元，較定價低7%。直至暗盤收市，富途收升1.5%、耀才收漲0.4%，一手分別賺40元和10元；輝立則跌1.5%，一手虧損40元。

撰文：經濟通市場組

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