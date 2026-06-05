  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

異動精選 | 傳港銀暫停為內地客開戶金融股捱沽，博通績後重挫拖累港股同業

05/06/2026

異動精選 | 傳港銀暫停為內地客開戶金融股捱沽，博通績後重挫拖累港股同業

 

異動精選 | 傳港銀暫停為內地客開戶金融股捱沽，博通績後重挫拖累港股同業

 

【你點睇？】日本國會通過法案設立「國家情報局」，你認為日本此舉主要目的是？你是否擔心日本近年軍事及情報能力持續擴張？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01835

瑞威資管

2.190

異動股

02291

心泰醫療

9.670

異動股

00669

創科實業

117.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01835 瑞威資管
  • 2.190
  • 02291 心泰醫療
  • 9.670
  • 00669 創科實業
  • 117.000
  • 02255 海昌海洋公園
  • 0.365
  • 01475 日清食品
  • 6.690
股份推介
  • 03336 巨騰國際
  • 4.930
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 117.000
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 12.960
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 12.750
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 24.880
  • 目標︰$28.00
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 79.950
  • 00992 聯想集團
  • 24.880
  • 02318 中國平安
  • 56.900
  • 00006 電能實業
  • 56.400
  • 01347 華虹半導體
  • 145.300
報章貼士
  • 02155 森松國際
  • 10.160
  • 目標︰$11.80
  • 02727 上海電氣
  • 4.070
  • 目標︰$4.80
  • 01157 中聯重科
  • 7.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/06/2026 17:30  《盤後部署》內地資金管制惹恐慌港股勢下試低位，聯想三連陽不容小覤

05/06/2026 18:47  【ＳｐａｃｅＸ招股】彭博：內地及香港投資者被禁參與SpaceX IPO，無法訪問官網

05/06/2026 18:37  【新股上市】傳添好運母公司快樂蜂食品考慮將國際業務上市地點由美國改至香港

05/06/2026 17:58  證監會：將上市基金範圍擴展至以香港上市個股作為標的之槓桿及反向產品

05/06/2026 17:57  《政策解讀》中證監：部分國資基金偏離功能定位，個別行業機構成為違法犯罪工具

05/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出24.26億元，買騰訊沽中芯

05/06/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】花旗唱好寧德時代見888，麥格理急降康師傅評級

05/06/2026 16:30  《財資快訊》美電升報7.8335，一周拆息較上日升至2.27%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

SpaceX招股 | 彭博：內地及香港投資者被禁參與SpaceX IPO，無法訪問官網新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會：將上市基金範圍擴展至以香港上市個股作為標的之槓桿及反向產品新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 「世界盃魔咒」又殺到，新賽程長達39日港股很難受！新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

Bakehouse進駐香港國際機場！預計今年第4季開業新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

美以兩國失信失義，全球墮入不確定危機
人氣文章

親子理財．李錦

以活動遊戲｜促進孩子的執行功能發展 （三）新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

掛毛公仔已過時？張員瑛同款Medicube氣墊梳、蝴蝶結唇膏，3款日韓爆紅手袋掛飾推薦！ 新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

常被忽略的添加劑：酸度調節劑！營養師拆解磷酸鈉的危害
人氣文章

電影寓言．朱相楠

希治閣式的懸疑手法：《圈套》不反轉不罷休的銀幕反差！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健康飲食｜飲咖啡最佳黃金時間燒脂多3成，9成人飲錯時間反傷身
人氣文章
名人離世｜King Sir鍾景輝逝世，一生未婚無兒無女，中學靚仔爆肌舊照曝光新文章
人氣文章
家事百科｜外出一陣要關冷氣嗎？專家拆解冷氣開關時機與最耗電動作
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 23:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/06/2026
SpaceX招股 | 彭博：內地及香港投資者被禁參與SpaceX IPO，無法訪問官網
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第97天，美眾院通過停戰決議，四名共和...

04/06/2026 09:08

中東戰火

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

03/06/2026 17:03

大國博弈

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區