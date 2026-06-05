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恒指跌291點報24961失守兩萬五，周初升市如曇花現全周累跌220點

05/06/2026

恒指跌291點報24961失守兩萬五，周初升市如曇花現全周累跌220點

 

　　恒指自本周二（2日）摸高收復兩萬六關後後繼無力，連跌第三日，由於內地限制跨境投資措施升級，部分港銀據報收緊甚至停止接受內地客開戶，致本地金融股以至於大市吹起淡風，午後跌幅擴大甚至跌穿兩萬五。恒生指數全日收報24961，跌291點或1.2%，主板成交超過3334億元。恒生中國企業指數收報8436，跌65點或0.8%。恒生科技指數收報4888，跌86點或1.7%。

 

　　受累港股欠缺當炒AI硬件標的以及內地收緊海外投資，港股持續走軟，但周二（2日）突然舊科網板塊突然重振雄風，隨騰訊(00700)試水微信AI助手功能消息大肆炒作，當日恒指連破多條主要平均線並破兩萬六，不料僅屬「假牛」，資金第二日即急不及待沽出，港股迎來慘烈三連挫，至今日收市兩萬五都守不住，累計全周下跌220點或0.88%，連續第四個星期下跌，累計下跌1432點。

 

　　　據《南華早報》報道，內地居民在香港主要銀行的內地分行開設離岸賬戶時正面臨更嚴格的限制，部分銀行甚至已暫停相關服務。香港金融股受壓，滙控(00005)挫3.14%，報141.8元，渣打(02888)跌4.91%，報201.4元。據報保險渠道暫未受影響，惟友邦(01299)仍要挫3.52%，報74元。

 

　　博通公布第二財季營收略勝預期，但第三財季指引令市場失望，全晚急挫12%，更拖累美股晶片板塊捱沽，港股晶片板塊亦受壓。中芯(00981)插水7.18%，報75.65元，華虹(01347)跌7.16%，報145.3元，ASMPT(00522)跌4.35%，報176元。至於聯想集團(00992)連吐第三日，跌0.48%，報24.88元。

 

　　科網股普遍錄得三連跌，小米(01810)跌2.04%，報27.8元，騰訊(00700)今跌1.26%，報453.2元，阿里(09988)跌0.89%，報122.4元，至於美團(03690)則升1.72%，報79.95元，京東集團(09618)揚0.7%，報115.8元。

 

　　部分內需股亦跌幅靠前，蒙牛乳業(02319)跌6.31%，報15.89元；康師傅控股(00322)跌6.1%，報12.16元；老鋪黃金(06181)跌1.77%，報500元；農夫山泉(09633)跌1.49%，報42.18元。

 

　　押注美伊有機會達成停火協議，東方海外(00316)漲6%領升藍籌，報143.2元；華潤萬象生活(01209)升2.27%，報42.32元，海爾智家(06690)升2.24%，報20.98元。

 

　　四大內銀逆市見升，建行(00939)升1.99%，報8.72元，工行(01398)升1.64%，報6.83元，中行(03988)升1.14%，報5.31元，農行(01288)升0.34%，報5.83元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為中芯、騰訊及阿里。

撰文：經濟通市場組

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