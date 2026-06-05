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內地整治跨境投資，銀行業據報限制赴華出差，推遲在華活動

05/06/2026

　　據《彭博》報道，隨著中國內地和香港監管機構對跨境投資資金流動採取前所未有的監管措施，一些私人銀行推遲在華的活動，並限制員工赴內地出差。

 

內地整治跨境投資，銀行業據報限制赴華出差，推遲在華活動

 

　　知情人士透露，瑞銀集團原定於本月在中國內地舉行的年中財富展望活動已被推遲，但其他活動將照常進行。滙豐控股(00005)一項在內地舉辦的活動照常進行，但主辦單位建議駐香港的私人銀行家非必要避免赴內地出差。

 

　　知情人士指，一些原計劃參加的人士已取消行程。渣打銀行表示，正在評估其政策。滙豐發言人稱，期待下周在中國內地為客戶舉辦半年一度的投資展望活動，相關出差計劃將照常進行。瑞銀則不願置評。

 

　　在中國啟動迄今最嚴厲的整治跨境非法交易、遏制資本外流的行動後，各銀行正重新評估其在中國內地的業務策略。據國際金融協會的數據顯示，受中國經濟前景疲軟和全球資產多元化需求的驅動，中國居民去年將8070億美元轉移出境，創下紀錄高點。

 

　　此次行動標誌著較過往多輪整治行動明顯升級，措施包括要求線上券商停止招攬新的在岸投資者，以及禁止使用中國信用卡和借記卡在香港購買保險產品。同時，中國稅務機關亦加強對境外所得徵稅的力道。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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