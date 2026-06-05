小傳日記 | 「世界盃魔咒」又殺到，新賽程長達39日港股很難受！

2026年美加墨世界盃仲有幾日就開鑼啦！各位球迷係咪已經準備好波衫、嗌定啤酒，進入狂熱狀態？不過話時話，今年世界盃歷史性擴軍，參賽隊伍由32隊激增到48隊，最攞命嘅係整項賽事由以前嘅一個月拉長到足足39日，各位打工仔捱夜睇波都要小心身體，冇事先可以做世界冠軍！

每次到世界盃，提心吊膽嘅除咗一班體育迷之外，仲有各位炒股嘅兄弟姊妹，因為傳說中嘅「世界盃魔咒」又殺到嚟喇，因為大家為咗睇波就冇乜心機炒股，導致環球股票市場成交額下跌，好容易令股市一不留神跌多咗！

我哋直接用歷史數據嚟說話，如果你睇返由2002年日韓世界盃開始到上屆2022年卡達世界盃，整整六屆嘅決賽周期間，無論恒生指數係升係跌，但都總會有個鐵一般嘅規律，就係成交量收縮。

特別係2002年日韓世界盃，可能因為東亞「主場」作賽撞正港股開市，加上當年投資方法未夠先進，所以喺決賽周期間港股成交環比少咗28%！近少少嘅2022年都跌咗12%；哪怕2006年同2010年呢嗰兩屆股市有得升，成交量一樣分別要縮。

當市場無人玩、成交量萎縮，直接後果就係買盤深度變薄，大家買賣嗰陣嘅價差會變大，即係你想買股票買唔到啱價，想賣又無人接，股價波幅就會被放大，換言之市場更難承受突發事件衝擊。平時成交量正常嘅月份，如果出現壞消息，個市可能只係跌少少，因為有買盤支持；但去到世界盃呢種掛單薄嘅對手盤真空期，因為根本無大買盤護盤，同一個壞消息分分鐘可以將跌幅放大到5%，個市會變得好似夾心玻璃咁脆弱。

講到呢度，可能有人會反駁，話港股不嬲都有「五窮六絕七翻身」嘅傳統，世界盃多數喺6月踢，成交差只係季節性巧合。咁你就真係要留意2022年卡達世界盃呢個完美嘅反例喇。當年因為天氣太熱，賽事破天荒搬去11月同12月舉行，但結果當年決賽周期間，恒指一樣要跌6.3%，成交量直情重挫12%。

講到底，成交量同股市下跌，原因不外乎就係「錢」同「人」呢兩個核心因素轉移左。先講「人」，無論是專業交易員、基金經理定係我地呢啲普通散戶，大家嘅精力同注意力都被世界盃吸走晒。晚晚通宵睇波，第二朝返到公司邊度仲有精神分析報表、衝入市博殺？好多大佬乾脆揀呢段時間放假，個市自然就「多看少動」。再講「錢」，世界盃係全球最大型嘅賭波盛宴，數以百億計嘅流動資金會暫時由高風險嘅股票市場抽走，轉戰博彩或者娛樂消費。而且機構投資者知道呢段時間個市縮量，為左避開異常波動，通常都會提前減倉揸現金避險，結果成個場就更加無人起筷。所以喺今年「加長版」世界盃開始前，缸友要做好港股成交萎縮嘅心理準備，當然都要記得唔好太沉迷睇波，到時影響埋份工，咁就連翻盤機會都冇埋，請請！

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