SpaceX招股 | 彭博：內地及香港投資者被禁參與SpaceX IPO，無法訪問官網

據《彭博》引述消息表示，負責SpaceX 750億美元首次公開募股（IPO）的承銷商已被告知，不得接受來自香港和中國內地投資者的認購，理由是美國對關鍵技術出口實施限制，亦指負責此次交易的主承銷銀行已通知承銷團中的其他銀行，不得允許香港和中國內地客戶（包括私人銀行客戶）參與認購此次IPO，原因在於相關監管及合規風險。

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消息表示，銀行方面獲告知，這一決定源於美國《國際武器貿易條例》相關內部指引。該條例規範國防相關技術及技術數據的出口。

此次交易的主承銷行高盛和摩根士丹利未立即回應置評請求。

SpaceX的網站在香港和上海均無法訪問，嘗試訪問時會顯示一條錯誤訊息，稱該公司已禁止從這些地區的互聯網地址訪問該網站。

據美國證交會文件顯示，SpaceX擬發售5.556億股，基本集資規模750億美元。若承銷商悉數行使超額配股權(綠鞋），集資規模將加碼至862.5億美元，超越2019年沙特阿美在沙特證交所上市籌集的294億美元。

撰文：經濟通採訪組

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