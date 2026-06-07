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港股 | 蕭猷華：美國科技股急挫，恒指24200點支持力強

07/06/2026

　　《套期保值》上周，港股走勢先升後回，恒生指數於上周二（2日）一度高見26045點，惟20天平均線有阻力，全周累跌221點。市場憂慮內地居民在港開設銀行帳戶將面臨更嚴格的限制，同時擔心香港保險業可能成為中證監整頓跨境資本流動的下一個行業，導致滙豐控股(00005)及友邦保險(01299)沽壓顯著。此外，美國納斯達克指數於上周五（5日）急挫超過1100點，晶片股承受明顯拋售壓力，勢波及港股中的人工智能硬件及半導體等板塊，預期將出現震盪。不過，經過健康調整後，反而是吸納的良機。

 

　　美國最新就業數據顯示，5月非農職位大幅增加17.2萬個，超出市場預期。此前，美國4月職位空缺達761.8萬個，創下近兩年來新高，反映企業招聘需求強勁。值得注意的是，美伊局勢陷入僵持，霍爾木茲海峽何時恢復通航仍未明朗，導致通脹上升，加上勞動市場表現強勁，市場預期美國聯儲局今年12月加息的機會超過80%。

 

港股 | 蕭猷華：美國科技股急挫，恒指24200點支持力強

受內地及外圍的氣氛影響，港股短期內料要繼續下行。(Shutterstock)

 

　　展望後巿，多項負面因素困擾市場，包括美國貨幣政策可能轉向收緊、美元走強、美債息率上升，從而推高企業借貸成本。此外，全球最大IPO SpaceX疑禁止中國內地及香港投資者參與，加上中證監依法嚴厲整治證券業違規行為，港股短期內預計要繼續下行，恒指支持位在美伊戰爭爆發以來的低位24200點，此水平為重要支持區。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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