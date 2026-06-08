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美股 | 納斯達克100指數創逾一年最大跌幅，周度連漲告一段落

08/06/2026

　　美股上周五（5日）全面下挫，受5月非農就業數據遠超預期影響，市場對聯儲局年底前加息的押注急升，科技及晶片股大瀉。納斯達克100指數收跌4.8%，創2025年4月以來最大跌幅。

 

　　道指收市跌695.15點，或1.35%，報50866.78點；標指跌200.57點，或2.64%，報7383.74點；納指跌1121.53點，或4.18%，報25709.43點，創近8個月以來最大單日跌幅。一項衡量晶片製造商的指標下滑10%。

 

　　美股三大指數本周均錄得跌幅，道指累跌0.32%，標指跌2.59%，納指則挫4.68%，華爾街歷史性的周度連漲告一段落。

 

　　美國5月份非農就業職位新增17.2萬個，大幅高於市場預測的8萬至8.5萬個區間。失業率則連續第二個月企穩於4.3%。報告令芝商所FedWatch工具對聯儲局12月加息機率的預估，由原本的48%大幅飆升至63%，帶動美國國債孳息率顯著攀升。

 

　　在加息預期驟升及高息環境下，高估值的科技及晶片板塊遭遇大規模拋售。費城半導體指數單日跌幅超過10%，行業巨頭英偉達(US.NVDA)跌6.2%，台積電(US.TSM)挫6.7%，博通(US.AVGO)亦跌7.9%。

 

　　與此同時，避險資金迅速輪動至防守性較強的必需消費品板塊，該板塊逆市上揚2%，其中高露潔(US.CL)升4.1%，可口可樂(US.KO)則升3.5%。

 

美匯突破100大關

 

　　美匯指數走勢反覆向上，突破100大關，日內報100.06，升0.6%。美元兌日圓匯率最高上探至160.024，並交投於159.9附近，全數回吐上月日本央行干預匯市的升幅。歐元兌美元匯率震盪向下，未能企穩1.16水平，日內跌0.7%，報1.1522。

 

　　國際油價顯著受壓，紐約期油一度失守90美元水平，日內報每桶90.3美元，跌2.9%；布蘭特期油報每桶93.06美元，跌2%。

 

　　國際金價遭遇沉重沽壓，現貨黃金價格急挫3.6%，報每盎司4312美元，而紐約黃金期貨價格亦同步下挫3.6%，報每盎司4339美元。

撰文：經濟通國金組

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