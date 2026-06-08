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盤前攻略｜半導體遭血洗納指挫千點韓股觸熔斷，港股料低開逾300點即殺最重肥牛

08/06/2026

　　美國上周五（5日）公布5月份非農就業職位新增17.2萬個，遠高於市場預期的8萬個，引發市場對息口變化進一步憂慮，市場借勢進一步獲利拋售AI股及科技股，納指重挫過千點，跌1121點或4.18％報25709。晶片股釀股災，英偉達挫6.20％，高通挫10.98％，美光重挫13.25％，費城半導體指數急瀉10.26％。

 

盤前攻略｜半導體遭血洗納指挫千點韓股觸熔斷，港股料低開逾300點即殺最重肥牛

（Shutterstock圖片）

 

　　美股另外兩大指數同步受壓；道指跌695點或1.35％報50866，標普跌200點或2.64％報7383。

 

*中概ADR集體挫*

 

　　中概股「滿江紅」：阿里巴巴跌3.88％報121.06美元，拼多多跌0.94％報85.07美元，京東跌1.06％報28.88美元，百度跌9.75％報121.66美元，網易跌2.08％報122.73美元，嗶哩嗶哩跌3.05％報17.46美元，萬國數據跌6.16％報34.00美元，金山雲跌6.70％報11.69美元，小鵬跌5.12％報15.95美元，理想跌2.54％報14.20美元，蔚來跌5.80％報5.36美元，貝殼跌3.25％報16.08美元。

 

　　ADR造價較港股下跌：騰訊(00700)ADR較港股低1.56％，折合446.1港元；小米(01810)ADR較港股低1.94％，折合27.3港元；美團(03690)ADR較港股低2.55％，折合77.9港元；友邦(01299)ADR較港股低1.55％，折合72.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.33％，折合142.3港元；港交所(00388)ADR較港股低1.88％，折合389.0港元。

 

*逾3千張牛證街貨「斬立決」*

 

　　AI小海嘯自美國湧至亞太區，今早一眾亞股集體急挫，日股跌逾3％，韓股兩大存儲龍頭急跌，SK海力士跌逾8％，三星電子跌逾9％，KOSPI指數曾瀉8％觸發熔斷。港股同樣受壓，但有「黑期」之稱的新加坡HS50指數低位有反彈動力，現報24583，跌397點，較恒指現貨低水378點，恒指開市料跌逾300點。

 

　　恒指上周三日內連跌過千點，在上方支持位多度重上又跌穿後，目前恒指較有參考價值支持已下移至24200，該位為今年3月低位，可謂恒指短線最後一個好淡分水嶺，假如再跌失便確認轉勢。參考恒指牛熊證街貨分布，若恒指稍後開低於24600，已殺盡最多新增及最重貨區24600至24699，涉1149張對應期指張數街貨，加上方街貨量，3214張牛證街貨將斬立決無仇報，可以預計短線誘因暫時解除，或有小幅反彈，但最大支持仍要看24200。

 

撰文：經濟通市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 10:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/06/2026 10:20
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