百度｜旗下崑崙芯本月上市預期未明朗，股價再插逾7%可否博反彈？

早前有消息指百度集團(09888)旗下人工智能(AI)芯片公司崑崙芯計劃最早6月來港上市，正等待中國證監會及港交所(00388)批准，惟踏入6月已超過一周，崑崙芯上市計劃未有進一步消息。百度ADS上周五（5日）急挫9.75%報121.66美元，今早（8日）於港股亦跌逾7%低見115.9元，已連跌4日。值得留意，美國5月非農就業數據遠超預期，引發市場對加息憂慮，美股科技股大瀉，港股科技股也集體受壓，百度可趁低博反彈抑或仍未到吸納時候？

（資料圖片）

傳崑崙芯最快6月來港上市 惟至今未有進一步消息

據《IFR》上周初引述知情人士指，百度集團旗下崑崙芯計劃最早6月來港上市，視乎監管機構批准而定，集資介乎10億至20億美元。目前崑崙芯正等待中國證監會及港交所的上市批准。中金公司、中信証券和華泰為IPO牽頭行。百度今年1月公布，崑崙芯已透過其聯席保薦人，以保密形式向港交所提交主板上市申請。而中國證監會網站顯示，崑崙芯於5月7日正式啟動科創板上市輔導，由中金公司擔任輔導機構。惟踏入6月已超過一周，崑崙芯上市計劃未有進一步消息。

值得一提，百度執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖早前在Create 2026百度AI開發者大會上披露，目前崑崙芯P800已完成規模化驗證，去年至今已交付多個萬卡集群，並在全國產集群上完成文心5.1重要版本訓練；基於崑崙芯的天池256卡超節點也將於6月正式上市。3月，昆侖芯中標中國聯通(00762)超8億元AI算力相關項目，顯示其國產AI芯片方案正進入運營商等關鍵場景。

（崑崙芯網頁截圖）

百度MEG進行組織調整 數位人業務升級獨立部門

此外，據內媒報道，百度MEG（行動生態事業群組）進行組織調整，合併商業部與電商事業部成立大商業事業部，數位人創新業務部升級為獨立部門。

消息指，新成立的大商業事業部由集團副總裁平曉黎負責，數位人創新業務部繼續向其報告。此前Create 2026大會上，百度宣布旗下數位人品牌「慧播星」升級為「百度一鏡」。升級後的「百度一鏡」據報成為全場景多智能體數位人平台，計劃2025年底實現10萬數字人主播覆蓋30餘產業，進一步深化AI商業化布局。

百度智能雲推MeDo國際版零代碼平台 累計服務用戶已逾2000萬

另百度智能雲近日聯同香港智域科技推出百度秒噠國際版MeDo平台，可實現零代碼應用生成，並注重繁體字與粵語本地化適配，助力打造優質應用工具。秒噠國際版MeDo已在香港K12學校落地應用，師生用於創建教學互動應用和AI創意項目，今年計劃拓展至超過100家學校。合作雙方將一起舉辦大灣區黑客松大賽，包括教育、電商、娛樂等多個場景，推進企業AI賦能和OPC，預計覆蓋10萬用戶，創造數億元人民幣的商業價值。

數據顯示，目前秒噠用戶中有87%為非程式員用戶，主要集中在職場人群與高校群體。秒噠生成的應用已累計服務超過2000萬用戶，每天約有近20萬人在使用這些應用解決真實問題。百度智能雲副總裁尹英利表示，百度智能雲深耕AI十餘載，領跑國內AI雲市場。依託新全棧AI雲全新技術體系，百度智能雲攜手深耕本地的香港智域，立足香港國際化樞紐優勢，賦能本地企業擁抱AI變革、拓展全球市場，共啟AI發展新征程。

（AP圖片）

國盛證券看好百度全棧式AI布局及崑崙芯需求 予目標價157元

國盛證券近日發表研報指，看好百度「芯雲模體」的全棧式AI布局以及崑崙芯的放量，預計公司2026至2028收入為1323/1443/1596億元（人民幣．下同），n0n-GAAP歸母淨利173/210/247億元，給予157港元的目標價，重申「買入」評級。該行指，百度核心AI新業務收入增長迅速，今年首季佔百度一般性業務的比例進一步提升至52%。另外，百度智能駕駛訂單保持快速增長，首季蘿卜快跑提供全無人自動駕駛訂單量達320萬，同比增長超120%。截至2026年4月，蘿卜快跑累計為公眾提供自動駕駛服務訂單超2200萬單。蘿卜快跑在全球的足跡已覆蓋27個城市，已在迪拜多區域開始運營，預計即將和Uber及Lyft在倫敦展開測試。盈利方面，蘿卜快跑已在其國內最大運營城市實現UE平衡，海外運營放量後盈利能力有望進一步加強。

芯片方面，國盛證券指，崑崙芯需求強勁，已交付多個萬卡集群，天池256卡超節點6月上市。百度AI雲已成為具身智能、自動駕駛等行業大型公司的基礎設施合作伙伴。模型方面，5月百度推出文心5.1，在精簡模型尺寸的同時，具備更強的文本和推理能力。在LMArena文本搜索榜中，位列中國第一、全球第四。未來百度將持續投入模型研發，基於產品需求和業務場景定制合適尺寸的大模型。

伍禮賢：股價已初步反映分拆崑崙芯上市 宜挨近100元才部署

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，現時無論外圍抑或本港科技股面對短線調整壓力都可能較大，一方面見到外圍科技股於高位波動性大，另方面市場對加息憂慮加深，再加上中東局勢再度緊張，疊加香港及內地證監對跨境投資的監管有所加強，都會令市場氣氛短期相對審慎，而百度過往股價尚算強勢，但在多個不利因素下，包括百度在內的科技股都暫宜忍手，可先行觀望。

而對百度分拆崑崙芯上市，伍禮賢認為，若看百度之前股價走勢，其實已初步反映，若正式上市，市場反而有機會不見更大反應，當然也要看其最後分拆出來市值有多少，但暫看不到再對股價有明顯刺激。現時本港大型科技股普遍處於較低位置，而百度今年3月底曾挨近100元，現價還有一距段離，故不妨以100元作為其中一個參考位，挨近該處才部署可能較理想。

百度半日跌7.09%收報116.7元，連跌4日，累計跌幅13.36%，成交22.03億元。其他科技股亦普遍受壓，騰訊(00700)跌0.79%報449.6元，阿里(09988)跌2.94%報118.8元，美團(03690)跌4.82%報76.1元，京東(09618)跌1.99%報113.5元，小米(01810)跌0.72%報27.6元，快手(01024)跌3.8%報45.08元，惟網易(09999)升0.37%報189.1元，嗶哩嗶哩(09626)升1.96%報145.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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