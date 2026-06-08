異動股｜智譜壁仞天數倒升賀入通，MiniMax因同股不同權延後入通跌幅擴

MiniMax-W(00100)現價跌7.1％，報514元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅23.8％。該股成交約69萬股，涉資3.5億元。

（Shutterstock圖片）

早前恒生指數公司公布季檢，作為港股通指標的恒生綜合指數納入MiniMax(00100)、鳴鳴很忙(01768)、智譜(02513)、精鋒醫療(02675)、海致科技(02706)、壁仞科技(06082)及天數智芯(09903)，同樣今日生效。

上交所及深交所同步將上述股份調入恒綜指股份納入港股通，但其中卻不包括MiniMax，主因MiniMax採取同股不同權，若要入通則要滿六個月+20個交易日，MiniMax於1月9日上市，有可能要等到7月才符合入通規則。

入通的GPU四小龍及AI六小虎之列的三隻股份低開後倒升；智譜(02513)升7.6％，報1396元；壁仞科技(06082)升9.6％，報61.15元；天數智芯(09903)升14.3％，報468.8元。

現時，恒生指數報24576，跌385點或跌1.5％，主板成交近661億元。國企指數報8310，跌126點或跌1.5％。恒生科技指數報4766，跌121點或跌2.5％。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇