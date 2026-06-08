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異動股 | 晶片股災禍全球，中芯、瀾起挫逾4%，三星兩倍ETF瀉18%

08/06/2026

異動股 | 晶片股災禍全球，中芯、瀾起挫逾4%，三星兩倍ETF瀉18%

 

 

　　中芯(00981)H股現價跌3.2%，報73.2元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅11.8%。該股成交約1853萬股，涉資13.48億元。

 

　　美國上周五公布5月份非農就業職位新增17.2萬個，遠高於市場預期的8萬個，引發市場對息口變化進一步憂慮，市場借勢進一步獲利拋售AI股及科技股，納指重挫過千點，晶片股釀股災，英偉達挫6.20%，高通挫10.98%，美光重挫13.25%，費城半導體指數急瀉10.26%。

 

　　晶片股集體受挫；華虹(01347)跌6.2%，報136.3元；瀾起科技(06809)跌4.1%，報353.6元；兆易創新(03986)跌5%，報687元；英諾賽科(02577)跌5.3%，報67.75元；天岳先進(02631)跌5.8%，報90.1元。

 

　　存儲概念主導的韓股今早一度急跌8%觸發熔斷，及後小有反彈，但現時跌幅再次擴大至逾7%。兩大龍頭在港ETF急挫：XL二南三星(07747)跌18.1%，報152.3元；XL二南方海力士(07709)跌11.1%，報95.04元。日股及台股齊挫逾4%。

撰文：經濟通市場組

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 18:05
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