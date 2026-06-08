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金價金股｜中東再爆戰火疊加美國加息恐慌，金價跌跌不休今年升幅全蒸發，黃金ETF及金礦股如何部署？

08/06/2026

　　美國就業數據強勁，令加息預期升溫，對沒有利息的黃金尤其不利，加上中東再爆戰火，伊朗昨日（7日）發動新一輪攻擊，是自4月初達成停火協議以來地區緊張局勢最嚴重的升級，金價繼上周跌近5%後，今日（8日）於亞洲時段延續跌勢，紐約期金再跌逾1%，跌至每盎司4300美元關口，完全回吐今年以來升幅。金價今年1月一度升至近5600美元歷史高位，但截至5月已連續第3個月下跌，黃金ETF及金礦股股價亦拾級而下，今日亦隨金價普遍下挫，其中招金礦業(01818)及山東黃金(01787)等都創52周新低。不過，中國人民銀行在金價持續受壓之際，已連續第19個月增持黃金，且增持規模逐步擴大，有投行亦指黃金長期走勢仍樂觀，或仍可部署買入黃金相關資產。

 

金價金股｜中東再爆戰火疊加美國加息恐慌，金價跌跌不休今年升幅全蒸發，黃金ETF及金礦股可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

美國5月非農職位增17.2萬遠超預期　12月加息機率升至63%

 

　　美國上周五（5日）公布5月份非農就業職位新增17.2萬個，大幅高於市場預測的8萬至8.5萬個區間。失業率則連續第二個月企穩於4.3%。數據公布後，芝商所FedWatch工具對聯儲局12月加息機率的預估，由原本的48%大幅飆升至63%，帶動美國國債孳息率顯著攀升。美匯指數亦反覆向上，突破100大關，日內報100.06，升0.6%。加息預期升溫，現貨金價周五一度下跌3.6%至每盎司4311美元，完全回吐今年以來升幅，收市報4328.45美元，跌3.2%。紐約期金收市報4365.3美元，跌3.1%。

 

　　TD Securities 高級商品策略師 Ryan McKay表示，金價周五大跌完全是由加息預期驅動，短期的通脹疑慮與加息可能性削弱了它的強勢，而金價跌穿長期動能指標的200日平均線（現為4476美元），或預示金價有更深的下跌風險。Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible表示，科技股的拋售也加劇了黃金的跌勢，部分投資者為了彌補其他地方的損失而減持黃金。

 

金價金股｜中東再爆戰火疊加美國加息恐慌，金價跌跌不休今年升幅全蒸發，黃金ETF及金礦股可以點部署？

（iStock圖片）

 

人行連續19月增持黃金　今年單月增持規模逐步擴大

 

　　在金價持續承壓之際，中國人民銀行連續第19個月增持黃金。人行昨日（7日）更新的官方儲備資產數據顯示，截至2026年5月末，中國黃金儲備為7496萬盎司，較4月末的7464萬盎司增加32萬盎司；惟月內黃金儲備對應的美元價值按月減少34億美元，降至3407億美元。人行本輪增持黃金始於2024年11月，截至2026年5月末，已經連續19個月增持黃金，是自2015年以來最長的連續增持期。值得留意，在2025年3月至2026年2月期間，人行單月增持黃金規模始終低於10萬盎司；2026年3月至5月，人行單月增持黃金規模分別為16萬、26萬、32萬盎司，增持力度不斷增加。

 

　　受美伊和平談判未果影響，國際黃金現貨價格於5月已連續第3個月下跌。而國際油價上漲帶來的通脹風險，使「利率長期居高不下」的主題持續發酵，美元匯率亦維持在高位。近年來，全球央行買入黃金的行動一直是支撐金價的重要支柱，高盛早前預期各國買入黃金的步伐將進一步加快，因為地緣政治局勢的發展可能強化各國分散外匯儲備的意願。

 

道明證券下調下半年金價預測　惟長期走勢維持樂觀

 

　　道明證券(TD Securities)近日發表報告，下調了2026年下半年黃金價格預測，但仍維持對黃金、白銀及鉑金長期走勢的樂觀看法。當前貴金屬市場一方面由於中東戰爭推升能源價格並刺激通膨，使市場開始預期美國聯準會可能重新走向升息道路；但另一方面，地緣政治風險、全球債務擴張、央行購金潮以及貨幣信用問題，仍持續支撐黃金的長期牛市基礎。

 

　　道明證券將第三季黃金均價預測下調3%至每盎司4550美元，第四季均價預測下調10%至4700美元，主要在於利率預期出現重大變化。過去兩年市場普遍預期聯準會將進入降息循環，黃金因此受惠於實質利率下降及美元走弱。然而，伊朗戰爭導致能源供應受擾，原油價格維持高檔，使通膨壓力再度升溫。當通膨無法有效回落時，聯準會便可能被迫延後降息甚至重新升息。

 

　　然而，道明證券認為目前的壓力主要屬於短期現象，如果伊朗戰爭逐步結束，中東能源供應恢復正常，全球通膨壓力將逐漸下降。屆時聯準會將重新獲得降息空間，美元可能轉弱，而黃金作為避險與抗通膨資產的吸引力將再次提升，因此該行將2027年第二季黃金均價預測上調7%至每盎司5350美元。另外，對黃金而言，高油價既是風險也是機會。短期來看，高油價可能迫使聯準會維持高利率，對金價不利；但長期來看，高油價所造成的財政赤字、貨幣寬鬆以及經濟不穩定，又會提高黃金的避險需求。

 

傳中國加強監管海外礦業投資決策　選定新國企廣岩幫助協調交易

 

　　另方面，據《彭博》日前引述知情人士報道稱，中國已選定一家新的國有投資公司，幫助協調其海外金屬和礦業交易，國家發改委將牽頭加強對投資決策的監管。國有控股的廣岩國際投資公司將提供合規和融資支持，並參與對海外投資交易的行業整體規劃。知情人士還稱，北京上個月在一次會議上告訴多家大型企業，政府機構將為它們的海外投資提供支持。與此同時，因為應對海外政治風險和運營挑戰的能力較弱，小型企業將面臨更嚴格的管控。出席該次會議的公司包括國內最大銅金礦商紫金礦業、最大鋼鐵生產商寶武集團。

 

　　資料顯示，廣岩國際成立於2024年12月25日，由中國五礦集團有限公司、中國金川投資控股有限公司、中核鈾業有限責任公司等共同持股。

 

伍禮賢：金價受加息預期影響或續受壓　待跌至4100美元可先吼ETF

 

金價金股｜中東再爆戰火疊加美國加息恐慌，金價跌跌不休今年升幅全蒸發，黃金ETF及金礦股如何部署？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，以目前情況來看，可能美國真的會於年底加息；而加息對黃金影響頗大，其實過去一兩年金價升勢強勁，美國都是處於減息周期中，在資金流動性方面帶來較正面幫助，之後流動性若出現逆轉，金價短期有機會繼續受壓。若中東局勢再度緊張，尤其過去一段時間已見美國公布的CPI及PPI上升，市場對加息的預期可能進一步加強，因此短期不宜急於買入黃金相關資產，可等待更低位出現，譬如今年3月美伊戰爭剛開打時，金價最低跌至4100美元，今次也暫可先看4100美元，現時可再等等。

 

　　至於應揀黃金ETF抑或金礦股？伍禮賢指，黃金ETF主要反映金價表現，適合較穩健的投資者，進取的投資者則可揀金礦股，因其股價波動幅度比金價更闊，但若結合短期局勢可能不太明朗，投資者不妨先吼ETF，待情況進一步清晰才再買金礦股。

 

　　金礦股今日普遍下跌，紫金礦業(02899)跌4.25%收報31.56元，招金礦業跌5.31%報19.09元，紫金黃金國際(02259)跌8.78%報107元，山東黃金跌3.65%報21.64元，赤峰黃金(06693)跌6.16%報27.12元，靈寶黃金(一百)(03330)跌7.03%報13.89元，中國黃金國際(02099)跌6.54%報137.2元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)跌3.93%報3082元，價值黃金ETF(03081)跌3.43%報20.3元，恒生黃金ETF(03170)跌2.84%報13.69元，FL二南方黃金(07299)跌7.3%報23.88元，易方達黃金礦(02824)跌6.34%報9.01元。

 

金價金股｜中東再爆戰火疊加美國加息恐慌，金價跌跌不休今年升幅全蒸發，黃金ETF及金礦股可以點部署？

 

金價金股｜中東再爆戰火疊加美國加息恐慌，金價跌跌不休今年升幅全蒸發，黃金ETF及金礦股可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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