  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

SpaceX招股 | SpaceX IPO拒中港投資者，香港資金如何把握機遇？

08/06/2026

　　全球首富馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX，即將以驚人規模登陸納斯達克，預期將締造全球資本市場有史以來最大規模的首次公開招股。然而，在一連串嚴格的監管限制下，中港投資者幾乎無法直接參與認購。本文將拆解SpaceX的上市詳情，並為香港投資者梳理可行的替代參與方案。

 

SpaceX招股 | SpaceX IPO拒中港投資者，香港資金如何把握機遇？

 

SpaceX IPO：刷新歷史紀錄的超級上市

 

　　SpaceX已敲定於2026年6月12日正式在納斯達克掛牌上市，股票代碼定為「SPCX」。此次IPO計劃發行約5.556億股新股，發行價定為每股135美元，基礎募資規模高達750億美元。若計及承銷商行使超額配股權（綠鞋機制），整體集資規模更可進一步加碼至862.5億美元，遠遠超越2019年沙特阿美上市時籌集的294億美元紀錄，穩坐全球史上最大IPO的寶座。

 

　　按此發行價格計算，SpaceX的上市估值將達到約1.75萬億至1.8萬億美元，躋身美國上市公司市值前十大的行列。

 

　　值得留意的是，本次IPO採取100%發行新股的方式進行，包括馬斯克本人在內的所有現有早期股東與管理層，在此次掛牌中均不得出售老股套現。此舉在百億美元級別的超大型新股中極為罕見，表明募集到的750億美元資金，將全數注入SpaceX帳戶，用於支持「星艦」跨行星航行研發與「星鏈」全球衛星網絡的資本開支。

 

中港投資者為何被拒？

 

　　儘管SpaceX的上市盛況空前，中港投資者卻無法直接參與本次IPO認購。據美國證券交易委員會的文件及多家媒體報道，SpaceX的招股書明確將認購資格限制於美國公民，承銷團隊已獲指示不得接受來自中國內地及香港客戶的認購申請。

 

　　背景原因主要涉及美國《國際武器貿易條例》的相關指導。SpaceX的業務涉及太空、國防、衛星通信及AI基礎設施等敏感領域，為避免股東構成中可能引發美國當局審查的風險，負責交易的牽頭銀行已明確告知承銷團其他銀行，不得接受來自中國內地和香港客戶的訂單，禁令同時涵蓋私人銀行客戶。花旗集團發出的內部備忘錄亦特別提醒各成員，切勿通過財富管理及私人銀行渠道向受ITAR限制地區的公民推銷此次發行。

 

香港投資者的替代參與方案

 

　　假如香港投資者又想參與Space X的相關投資，又有何方案呢？

 

．渠道一：

 

　　其實香港投資者可在美股市場買入已持有SpaceX私募股份的封閉式基金或ETF：

 

　　Destiny Tech100（US.DXYZ）--封閉式基金，SpaceX敞口約為投資組合的14.5%。不過需注意，由於基金份額固定，其市價易與資產淨值出現嚴重脫節，截至2026年5月底，DXYZ正以高達近倍的溢價交易，投資者需審慎評估買入成本。

 

　　ERShares Crossover ETF（US.XOVR）--透過特殊目的實體間接持有SpaceX股份，佔其投資組合約14.4%。

 

　　ARK Venture Fund及Baron Partners Fund--同樣持有SpaceX私募股權的基金，投資者可透過美股市場渠道購買相關份額。

 

．渠道二：透過「概念股」間接押注

 

　　市場上存在若干持有大量SpaceX相關資產或與之深度合作的上市公司：

 

　　EchoStar（US.SATS）--2025年9月，EchoStar向SpaceX出售頻譜許可證，代價包括85億美元的SpaceX股票，使其直接持有龐大的SpaceX股權敞口。

 

　　Planet Labs（US.PL）--SpaceX的主要商業衛星發射客戶。

 

　　Rocket Lab（US.RKLB）--航天發射領域的主要競爭對手，SpaceX的萬億估值有望進一步抬升同業的估值空間。

 

　　Alphabet（US.GOOGL）--谷歌除與SpaceX簽訂算力協議外，亦為SpaceX的早期投資者之一。

 

．渠道三：SpaceX Pre-IPO加密貨幣

 

　　對於加密貨幣投資者而言，市場在早在SpaceX還未上市前，已經發行相關加密貨幣，但需要留意一點，加密交易所現在就能交易的SpaceX「永續合約」或「代幣」，是追蹤SpaceX價格的工具，不是股份，沒有投票權也沒有股息，SpaceX官方也聲明未授權。好處是掛牌前就能買、能槓桿、能做空，但風險與波動也更大。

 

　　例如，今年4月，一款名為「preSPAX」的代幣應運而生，聲稱標榜最低僅需100美元即可分享SpaceX上市紅利，短短三天便吸引逾1.4 萬名投資者湧入，總認購金額高達1.77億美元。但專家警告，投資人實際買到的不過是發行方開出的一張「空頭支票」，與SpaceX官方毫無關聯，且面臨血本無歸的風險。

 

．渠道四：美股券商帳戶（正式上市後於二級市場買入）

 

　　SpaceX於6月12日正式掛牌後，香港投資者可透過持有美股交易功能的券商帳戶直接在二級市場買入SPCX股份。多家國際及本地券商均提供相關服務。

 

　　需留意的是，香港投資者持有美股須向美國國稅局提交W-8BEN表格，股息收入通常被預扣30% 稅款（依稅務協定可減至10%）。此外，若持有美股資產超過一定金額，可能觸發美國遺產稅申報責任，這些是投資前必須考量的稅務因素。

 

．渠道五：太空主題ETF

 

　　若投資者希望分散單一持倉風險，亦可考慮太空產業相關主題ETF，間接參與太空經濟的整體增長。相關ETF通常同時持有一籃子航天、衛星通訊及國防科技相關股票，在投資SpaceX的同時亦能分散風險。

 

．渠道六：恒生港美科技指數ETF

 

　　恒生指數公司亦搶盡先機，於上個月27日，將「恒生港美科技指數」納入SpaceX，至指定美國上市成份股名單，而目前該股份名單亦只有「科技七巨頭」，隨後8隻美國上市成分股的比重將於SpaceX的第7個交易日收市後重新計算至等權重，新增成份股和更新後的成份股比重將於SpaceX的第11個交易日生效。

 

　　據了解，目前有追蹤此指數的ETF有南方東英恒生港美科技ETF(03442)。

 

投資者須考慮目前大市情況

 

　　對香港投資者而言，雖然IPO認購的大門已經關閉，但透過持有SpaceX私募股份的上市基金、概念股、二級市場買入及私募渠道等方式，仍存在多元化的間接參與路徑。投資者宜根據自身風險承受能力、資金規模及投資期限，審慎選擇合適的部署策略。

 

　　不過，目前大市正面對回調，投資者需要審慎考慮是否入場，上市當日會否遇上「逆風」，很有機會影響短期股價表現。

 

撰文：經濟通採訪組記者李皆穎

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02142

和鉑醫藥－Ｂ

10.200

異動股

02290

龍豐集團

2.430

異動股

02800

盈富基金

24.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02142 和鉑醫藥－Ｂ
  • 10.200
  • 02290 龍豐集團
  • 2.430
  • 02800 盈富基金
  • 24.980
  • 02477 經緯天地
  • 0.550
  • 02408 遇見小麵
  • 3.670
股份推介
  • 01088 中國神華
  • 46.520
  • 目標︰$51.00
  • 03336 巨騰國際
  • 5.110
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 117.500
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 12.680
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 12.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.800
  • 00700 騰訊控股
  • 446.400
  • 00005 滙豐控股
  • 142.300
  • 02513 智譜
  • 1,314.000
  • 00981 中芯國際
  • 72.550
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.940
  • 目標︰$17.70
  • 01368 特步國際
  • 4.390
  • 目標︰$4.75
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 24.560
  • 目標︰$43.20
熱炒概念股
即時重點新聞

08/06/2026 17:30  預測市場等於賭博？港大狀稱動搖港合法博彩市場惟現有法例難規管

08/06/2026 17:00  《盤後部署》北水逾百億撐市無阻恒指四連跌，快手價殘買入等可靈分拆

08/06/2026 16:13  恒指收跌304點報24657刷逾兩月新低，憂崑崙芯IPO難產百度急瀉

08/06/2026 14:57  【外圍經濟】韓日股市遭遇黑色星期一，韓國KOSPI指數收市下跌逾8%，匯市靠穩

08/06/2026 15:20  【粵車南下】「粵車南下」擴展至大灣區九市，7月25日起每日名額增至200個

08/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾113億元，買盈富基金沽中芯

08/06/2026 09:04  【大行炒Ｄ乜】中信里昂齊削博彩股目標，法巴續撐寧德時代登800元

08/06/2026 16:30  《財資快訊》美電軟報7.8347，一周拆息較上日微升至2.31%

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

粵車南下 | 「粵車南下」擴展至大灣區九市，7月25日起每日名額增至200個新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習金會登場，滬指創兩個月低，廣州拓住房公積金貸款類型新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價金股｜中東再爆戰火疊加美國加息恐慌，金價跌跌不休今年升幅全蒸發，黃金ETF及金礦股可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

世界盃2026︱新城市廣場3米高LEGO 大力神盃打卡＋互動體驗區＋期間限定店＋賽事直播新文章
人氣文章

熱話 Feature

預防登革熱︱白紋伊蚊誘蚊器指數警戒！將軍澳北最高35.3%＋防蚊措施貼士
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

掌相分折︱文科理科選擇指南︰頭腦線直、深、向橫伸展理科分析強，感情線延伸至木星丘文藝感受力佳
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Marvel回到過去之作《暗影蜘蛛俠》：選擇燦爛 Jazz Age 還是黑白 Film Noir？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

親密關係的矛盾：既渴望又迴避，願意付出卻不敢投入
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

女人的第六感很準確？當然也有賴男人留下一堆出軌的蛛絲馬跡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健康飲食｜飲咖啡最佳黃金時間燒脂多3成，9成人飲錯時間反傷身
人氣文章
音樂治療｜透過音樂，幫助晚期病患減輕痛楚、表達感受、減少孤獨感，改善「身、心、社、靈」健康
人氣文章
名人離世｜King Sir鍾景輝逝世，一生未婚無兒無女，中學靚仔爆肌舊照曝光
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 18:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞08/06/2026
粵車南下 | 「粵車南下」擴展至大灣區九市，7月25日起每日名額增至200個
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第97天，美眾院通過停戰決議，四名共和...

04/06/2026 09:08

中東戰火

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

03/06/2026 17:03

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區