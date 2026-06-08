SpaceX招股 | SpaceX IPO拒中港投資者，香港資金如何把握機遇？

全球首富馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX，即將以驚人規模登陸納斯達克，預期將締造全球資本市場有史以來最大規模的首次公開招股。然而，在一連串嚴格的監管限制下，中港投資者幾乎無法直接參與認購。本文將拆解SpaceX的上市詳情，並為香港投資者梳理可行的替代參與方案。

SpaceX IPO：刷新歷史紀錄的超級上市

SpaceX已敲定於2026年6月12日正式在納斯達克掛牌上市，股票代碼定為「SPCX」。此次IPO計劃發行約5.556億股新股，發行價定為每股135美元，基礎募資規模高達750億美元。若計及承銷商行使超額配股權（綠鞋機制），整體集資規模更可進一步加碼至862.5億美元，遠遠超越2019年沙特阿美上市時籌集的294億美元紀錄，穩坐全球史上最大IPO的寶座。

按此發行價格計算，SpaceX的上市估值將達到約1.75萬億至1.8萬億美元，躋身美國上市公司市值前十大的行列。

值得留意的是，本次IPO採取100%發行新股的方式進行，包括馬斯克本人在內的所有現有早期股東與管理層，在此次掛牌中均不得出售老股套現。此舉在百億美元級別的超大型新股中極為罕見，表明募集到的750億美元資金，將全數注入SpaceX帳戶，用於支持「星艦」跨行星航行研發與「星鏈」全球衛星網絡的資本開支。

中港投資者為何被拒？

儘管SpaceX的上市盛況空前，中港投資者卻無法直接參與本次IPO認購。據美國證券交易委員會的文件及多家媒體報道，SpaceX的招股書明確將認購資格限制於美國公民，承銷團隊已獲指示不得接受來自中國內地及香港客戶的認購申請。

背景原因主要涉及美國《國際武器貿易條例》的相關指導。SpaceX的業務涉及太空、國防、衛星通信及AI基礎設施等敏感領域，為避免股東構成中可能引發美國當局審查的風險，負責交易的牽頭銀行已明確告知承銷團其他銀行，不得接受來自中國內地和香港客戶的訂單，禁令同時涵蓋私人銀行客戶。花旗集團發出的內部備忘錄亦特別提醒各成員，切勿通過財富管理及私人銀行渠道向受ITAR限制地區的公民推銷此次發行。

香港投資者的替代參與方案

假如香港投資者又想參與Space X的相關投資，又有何方案呢？

．渠道一：

其實香港投資者可在美股市場買入已持有SpaceX私募股份的封閉式基金或ETF：

Destiny Tech100（US.DXYZ）--封閉式基金，SpaceX敞口約為投資組合的14.5%。不過需注意，由於基金份額固定，其市價易與資產淨值出現嚴重脫節，截至2026年5月底，DXYZ正以高達近倍的溢價交易，投資者需審慎評估買入成本。

ERShares Crossover ETF（US.XOVR）--透過特殊目的實體間接持有SpaceX股份，佔其投資組合約14.4%。

ARK Venture Fund及Baron Partners Fund--同樣持有SpaceX私募股權的基金，投資者可透過美股市場渠道購買相關份額。

．渠道二：透過「概念股」間接押注

市場上存在若干持有大量SpaceX相關資產或與之深度合作的上市公司：

EchoStar（US.SATS）--2025年9月，EchoStar向SpaceX出售頻譜許可證，代價包括85億美元的SpaceX股票，使其直接持有龐大的SpaceX股權敞口。

Planet Labs（US.PL）--SpaceX的主要商業衛星發射客戶。

Rocket Lab（US.RKLB）--航天發射領域的主要競爭對手，SpaceX的萬億估值有望進一步抬升同業的估值空間。

Alphabet（US.GOOGL）--谷歌除與SpaceX簽訂算力協議外，亦為SpaceX的早期投資者之一。

．渠道三：SpaceX Pre-IPO加密貨幣

對於加密貨幣投資者而言，市場在早在SpaceX還未上市前，已經發行相關加密貨幣，但需要留意一點，加密交易所現在就能交易的SpaceX「永續合約」或「代幣」，是追蹤SpaceX價格的工具，不是股份，沒有投票權也沒有股息，SpaceX官方也聲明未授權。好處是掛牌前就能買、能槓桿、能做空，但風險與波動也更大。

例如，今年4月，一款名為「preSPAX」的代幣應運而生，聲稱標榜最低僅需100美元即可分享SpaceX上市紅利，短短三天便吸引逾1.4 萬名投資者湧入，總認購金額高達1.77億美元。但專家警告，投資人實際買到的不過是發行方開出的一張「空頭支票」，與SpaceX官方毫無關聯，且面臨血本無歸的風險。

．渠道四：美股券商帳戶（正式上市後於二級市場買入）

SpaceX於6月12日正式掛牌後，香港投資者可透過持有美股交易功能的券商帳戶直接在二級市場買入SPCX股份。多家國際及本地券商均提供相關服務。

需留意的是，香港投資者持有美股須向美國國稅局提交W-8BEN表格，股息收入通常被預扣30% 稅款（依稅務協定可減至10%）。此外，若持有美股資產超過一定金額，可能觸發美國遺產稅申報責任，這些是投資前必須考量的稅務因素。

．渠道五：太空主題ETF

若投資者希望分散單一持倉風險，亦可考慮太空產業相關主題ETF，間接參與太空經濟的整體增長。相關ETF通常同時持有一籃子航天、衛星通訊及國防科技相關股票，在投資SpaceX的同時亦能分散風險。

．渠道六：恒生港美科技指數ETF

恒生指數公司亦搶盡先機，於上個月27日，將「恒生港美科技指數」納入SpaceX，至指定美國上市成份股名單，而目前該股份名單亦只有「科技七巨頭」，隨後8隻美國上市成分股的比重將於SpaceX的第7個交易日收市後重新計算至等權重，新增成份股和更新後的成份股比重將於SpaceX的第11個交易日生效。

據了解，目前有追蹤此指數的ETF有南方東英恒生港美科技ETF(03442)。

投資者須考慮目前大市情況

對香港投資者而言，雖然IPO認購的大門已經關閉，但透過持有SpaceX私募股份的上市基金、概念股、二級市場買入及私募渠道等方式，仍存在多元化的間接參與路徑。投資者宜根據自身風險承受能力、資金規模及投資期限，審慎選擇合適的部署策略。

不過，目前大市正面對回調，投資者需要審慎考慮是否入場，上市當日會否遇上「逆風」，很有機會影響短期股價表現。

撰文：經濟通採訪組記者李皆穎

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