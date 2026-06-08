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異動精選 | 加息預期升兼晶片股災累科技股受壓，崑崙芯IPO冇影百度挫

08/06/2026

異動精選 | 加息預期升兼晶片股災累科技股受壓，崑崙芯IPO冇影百度挫

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 18:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/06/2026 16:40
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