異動精選 | 加息預期升兼晶片股災累科技股受壓，崑崙芯IPO冇影百度挫
08/06/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 18:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/06/2026 16:40
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