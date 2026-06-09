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美股 | SpaceX招股提振科技板塊反彈，納斯達克100指數創逾一周最大漲幅

09/06/2026

　　隨著SpaceX招股本周進入倒數，科技及晶片股周一（8日）反彈，納斯達克100指數創逾一周最大漲幅。

 

　　標指升21.99點，或0.3%，報7405.73點；納指升220.23點，或0.86%，報25929.66點。道指早段向上，升幅一度擴大至410點，惟尾市反覆偏軟，收市倒跌80.77點，或0.16%，報50786.01點。

 

　　道指在油價與通脹風險再受關注之際相對受壓；納指與標指則較受惠大型科技及半導體股的反彈，因此走勢較有支撐。

 

　　資金日內重新回流晶片股，費城半導體指數反彈5.6%，美光(US.MU)升9.9%，英偉達(US.NVDA)升1.7%，博通(US.AVGO)升2.8%，台積電(US.TSM)升2.8%，AMD(US.AMD)亦升5.1%。

 

　　SpaceX首次公開招股(IPO)進程。據彭博社報道，SpaceX最快可於6月11日定價、6月12日在納斯達克掛牌，目標估值至少1.8萬億美元，募資規模最高達750億美元。特斯拉(US.TSLA)周一收市升4.6%。

 

美元兌日圓高企160上方

 

　　中東局勢仍是本周最大變數之一。若衝突再度推高油價，將加劇全球通脹與滯脹風險，並令聯儲局政策路徑更趨複雜。紐約期油日內升0.9%，報每桶91.38美元；布蘭特期油升1.3%，報每桶94.33美元。

 

　　國際金價走勢偏軟，現貨金錄得0.05%的輕微跌幅，報每盎司4325美元，而紐約期金則微跌0.3%，報每盎司4351美元。

 

　　美匯指數反覆上落，一度跌穿100關口，尾市險守100水平，日內基本持平。美元兌日圓早段高見160.39水平，日內微跌0.03%，報160.22。歐元兌美元匯率升幅約0.1%，報1.1533。

撰文：經濟通國金組

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