  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

開市Go | 伊以同意停火，阿里百度藥明康德等被美列涉軍名單

09/06/2026

要聞盤點

 

1、華爾街多家大型銀行的策略師認為，上周五科技股回調屬健康調整，美股牛市格局未改，美股本周焦點落在上周急瀉後的半導體板塊反彈，以及SpaceX超大型IPO。道指周一（8日）開市早段向上，升幅一度擴大至410點，惟尾市反覆偏軟，收市倒跌80.77點，或0.16%，報50786.01點；標指升21.99點，或0.3%，報7405.73點；納指升220.23點，或0.86%，報25929.66點。日經期貨開報65702點，升0.18%。

 

2、伊朗和以色列同意暫停交火，特朗普尋求避免局勢升級，但強調在和平協議達成前將繼續維持對伊朗港口的封鎖。以色列拒絕伊朗關於不要攻擊黎巴嫩的警告。

 

3、OpenAI向美國證券交易委員會保密提交IPO文件。SpaceX的IPO據悉獲得大幅超額認購，承銷商預計將於紐約時間周三美股盤後停止接受機構投資者訂單。

 

4、谷歌據報將2028年逾300萬顆專用AI晶片訂單交給英特爾，英特爾股價創一個月來最大漲幅。

 

5、蘋果發布新一代人工智能(AI)平台及升級版語音助手Siri，投資者反應平淡，公司稱新AI功能在中國大陸暫不提供。

 

6、Michael Saylor旗下的Strategy在比特幣大跌後恢復購買該加密貨幣，總計買入1550枚。

 

7、五角大樓將阿里巴巴、百度、比亞迪、藥明康德等數十家中企列入支持中國軍方的實體名單。

 

8、城堡證券預測，投資者面臨的下一個重大風險是金融環境的收緊，通脹壓力或迫使聯儲局很快加息。

 

9、中國國家主席習近平在平壤會見北韓最高領導人金正恩，承諾擴大兩國在貿易、農業和科技等領域合作，未公開提及北韓核問題。

 

10、新鴻基地產簽訂一筆200億元的5年期定期及循環銀團貸款。是次貸款吸引16家金融機構參與，在協調安排行階段，融資金額更由最初的50億元大幅增至超過260億元。　

 

11、內地汽車無線傳感SoC晶片公司「王金」捷電子科技(06675)今日至周五（12日）招股，計劃全球發行5340.7萬股，其中約10%在港公開發售，每股作價18.36元，集資額最多達9.81億元，每手200股，入場費3709.04元。公司預期於下周二（16日）掛牌，聯席保薦人為中金公司和國泰君安國際。欣旺達等9基投入股

 

焦點股

 

阿里巴巴(09988)、百度(098888)、比亞迪(01211)、藥明康德(02359)、禾賽科技(02525)、中創新航(03931)、中海石油化學(03983)、速騰聚創(02498)、大陸航空科技控股(00232)
　- 　被五角大樓新增列入支持中國軍方的實體名單
　- 　藥明康德回應稱將採措施挑戰及要求糾正

新地(00016)
　- 　簽訂200億元的五年期銀團貸款，融資金額大增至超過260億元

比特幣ETF：華夏比特幣(03042)、南方比特幣(03066)、三星比特幣(03155)
　- 　Strategy恢復買入比特幣

蘋果概念股：舜宇(02382)、瑞聲(02018)、藍思(06613)
　- 　蘋果發布新一代AI平台及升級版語音助手Siri，稱新AI功能在內地暫不提供

大模型概念股：智譜(02513)、MiniMax(00100)
　- 　中國要求強化數據賦能AI創新發展，聚焦科研、製造、金融等領域

晶片股：中芯(00981)、華虹(01347)
　- 　資金日內重新回流晶片股，費城半導體指數反彈5.6%

中國宏橋(01378)
　- 　控股股東昨斥5.6億元購買2100萬股，或續增持股份

石藥集團(01093)
　- 　其司美格魯肽長效注射液獲准美國開展臨床試驗

榮昌生物(09995)
　- 　自主研發泰它西普獲內地藥監局批准兩項新適應症上市

康特隆(1912)
　- 　發2.7億新股予ZIIL成控股股東按例折讓35%提全購，今早復牌

 

油金報價

 

紐約期油上升0.11%，報91.40美元/桶

布蘭特期油上升1.10%，報94.11美元/桶

黃金現貨下跌0.29%，報4317.47美元/盎司

黃金期貨下跌0.53%，報4340.30美元/盎司

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

07347

ＸＩ二南三星

0.060

異動股

02800

盈富基金

24.900

異動股

06869

長飛光纖光纜

252.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00401 萬嘉集團
  • 0.121
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 2.400
  • 02291 心泰醫療
  • 9.070
  • 02513 智譜
  • 1,249.000
  • 06031 三一重工
  • 21.880
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.110
  • 目標︰$17.50
  • 01088 中國神華
  • 45.960
  • 目標︰$51.00
  • 03336 巨騰國際
  • 4.380
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 115.600
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 12.660
  • 目標︰$16.00
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 384.600
  • 00992 聯想集團
  • 25.480
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.900
  • 00700 騰訊控股
  • 458.200
  • 00005 滙豐控股
  • 142.300
報章貼士
  • 00883 中國海洋石油
  • 26.720
  • 目標︰$30.50
  • 02802 Ａ南方國指備兌
  • 7.750
  • 目標︰--
  • 00322 康師傅控股
  • 11.920
  • 目標︰$13.50
熱炒概念股
即時重點新聞

09/06/2026 12:45  《午市前瞻》港股欠硬件股反彈乏力，藥明康德恐見百元勿沾手

09/06/2026 12:25  黃百鳴內幕交易罪成，被判監5個月及罰款9.9萬元，上訴獲批續以原有條件保釋

09/06/2026 12:07  恒指3月低位見支持，半日跌幅收窄至36點報24620，聯想騰訊帶動收穩

09/06/2026 10:51  【聚焦數據】內地5月美元計出口增19.4%創三個月高，進口大增27.4%，均勝預期

09/06/2026 09:55  《異動股》騰訊逆市升逾3%，五年來擬首次發行境外債籌30億美元

09/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾113億元，買盈富基金沽中芯

09/06/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】花旗看好中海外大升目標，高盛點評資源股看好煤炭

09/06/2026 11:34  《財資快訊》美電軟報7.8358，隔夜拆息較上日微軟22基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

三星海力士依然強勁可低位部署ETF｜入手港美科技指數追蹤SpaceX新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 美國將阿里巴巴、比亞迪等列入協助中國軍方企業名單新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

張智威：「殺估值」未殺到恒指，24200點可守穩新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

預防登革熱︱白紋伊蚊誘蚊器指數警戒！將軍澳北最高35.3%＋防蚊措施貼士
人氣文章

財識兼收．止凡

寧買當頭起？新文章
人氣文章

玩樂假期

世界盃2026｜國泰A350客機直播球賽 坐緊飛機都可以實時睇世界盃新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

全智賢，大概誰都喜歡你
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

【包皮過長VS包莖】甚麼情況需要割包皮？勃起拉扯會痛？小心是「包莖」作怪！
人氣文章

Beauty Feature

SUQQU 2026夏季限定彩妝開箱：限定粉紫漸變胭脂、迷人醉藍眼彩盤，如精靈般夢幻紫妝容！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏日素湯推介：芫荽冬菇豆腐清湯 清熱下火、去濕消暑
人氣文章
按摩風險｜27歲男正骨扭頸險終身殘廢，半身失去知覺，推拿不受傷3要點新文章
人氣文章
從黃仁勳的管理哲學看教養 當愛只剩下批評 高標準，也要高溫度新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2026 13:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2026 13:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2026 13:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/06/2026 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/06/2026
三星海力士依然強勁可低位部署ETF｜入手港美科技指數追蹤SpaceX
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第102日，特朗普稱未來兩周內宣布全面...

09/06/2026 09:11

中東戰火

日菲侵門踏戶，綠營視而不見

09/06/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區