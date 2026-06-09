異動股｜騰訊逆市升逾3％，五年來擬首次發行境外債籌30億美元

騰訊(00700)現價升3.2％，報460.6元，該股成交約694萬股，涉資31.54億元。

（資料圖片）

《彭博》昨日報道，騰訊控股正籌劃透過發行美元及離岸人民幣債券，合共集資約30億美元。這批債券最快可望於今日完成定價。

消息人士透露，騰訊已從監管部門取得最多45億美元的境外發債額度，但預期是次離岸債券發行不會全數用盡該額度。騰訊已委任投銀團隊協助是次融資，擬議中的美元債券涵蓋10年期及20年期品種，離岸人民幣債券則包括10年期及30年期品種。募集資金將主要用於一般企業用途，包括再融資。

若今次發行順利落實，將是騰訊自2021年以來首次發行美元債券，同時亦是繼去年試水點心債市場後再次發行離岸人民幣債券。騰訊截至3月底止季度營收未達市場預期，反映其在人工智能轉型過程中面臨壓力。公司承諾今年將AI領域投資至少翻倍至超過360億元人民幣，但在用戶滲透率及前沿大語言模型研發方面，仍落後於字節跳動及阿里巴巴等競爭對手。

現時，恒生指數報24535，跌121點或跌0.5％，主板成交逾541億元。國企指數報8317，跌23點或跌0.3％。恒生科技指數報4761，升5點或升0.1％。

撰文：經濟通市場組

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