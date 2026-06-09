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PCB概念股｜關鍵原物料緊缺帶動加價預期，建滔系獲花旗唱好股價飆升可否追入？

09/06/2026

　　英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳籲投資者應趁AI股大跌撈底，惟港股AI股今早（9日）走勢分化，唯AI印刷電路板(PCB)概念股受益關鍵原物料緊缺帶動加價預期，普遍急升，其中建滔集團(00148)及建滔積層板(01888)分別飆22%及14%，齊創52周新高，兩隻股份近日先後獲花旗上調目標價，是否仍可追入？應如何部署？

 

PCB概念股｜關鍵原物料緊缺帶動加價預期，建滔系獲花旗唱好股價飆升可否追入？

（建滔集團網頁截圖）

 

央視：關鍵原物料供應緊張　部分PCB價格一個月內漲40%

 

　　央視報道，今年以來，算力需求爆發，帶動電子布價格大幅上漲。截至6月初，市場上常用規格的電子布已完成年內5輪提價，均價達每米7.4元，與去年第三季的低點相比，漲幅達到1倍。

 

　　報道又指，中東衝突影響正從能源市場擴散至電子產品供應鏈。由於一種用於製造高端印刷電路板的關鍵樹脂供應緊張，部分PCB的價格在一個月內最高上漲了40%。PCB相當於電子設備的「神經系統」。業內人士稱，相關成本壓力可能會逐步向下游傳導，並在今年秋天進一步影響消費者。

 

花旗料建滔積層板將發放強勁上半年盈喜　升目標價至80元

 

　　花旗發表最新研究報告指，建滔積層板通常在盈利按年增長超過30%的情況下，於業績公布前約一個月發放利好盈利預告。因此，該行預期公司將在7月中旬就2026年上半年業績發放強勁的盈喜。基於預期上游電子玻纖布平均銷售價通脹強於預期，將帶動覆銅面板價格於6月底再度上調，該行將公司2026至2028年的盈利預測提高6%至18%。

 

　　花旗預測，建滔積層板2026年上半年純利將按年飆升273%至34.8億港元，營業額將按年增長74%至166億港元，上半年盈利表現將超越2025年全年的24.9億港元，而淨利潤率亦將由2025年上半年的9.7%大幅倍增至20.9%。該行補充，強大的營運槓桿主要由以下因素帶動：電子玻纖布平均售價年初至今錄得60%至95%的顯著升幅；FR4覆銅面板ASP由2025年的每張110元人民幣躍升超過60%至目前的180元至190元人民幣；以及玻纖布與FR4覆銅面板價格飆升將轉化為毛利率的顯著擴張。預期公司的毛利率將進入上升周期，2026、2027及2028年分別達到33.7%、35.6%及37.3%，超越2021年約34%的歷史高位，維持「買入」評級，目標價由76港元上調至80港元。

 

　　值得一提，據《財聯社》早前從知情人士處獲悉，建滔積層板旗下廣東建滔積層板銷售有限公司於5月27日向客戶下發了漲價通知，通知中稱，「由於近期銅價高企，玻璃布價格持續上漲且供應日趨緊張。因此，自即日接單起，將對以下材料價格調整如下：板料漲價10%，PP材料漲價20%。」公司年內已完成第四次產品價格的提漲。另有知情人士透露，受原材料價格大幅上漲影響，建韜集團下游客戶暫無議價空間，目前所有客戶執行統一售價。

 

PCB概念股｜關鍵原物料緊缺帶動加價預期，建滔系獲花旗唱好股價飆升可否追入？

（建滔積層板網頁截圖）

 

花旗升建滔集團目標價至90元　料覆銅板價格下半年再漲30%

 

　　另花旗日前發表研報，將建滔集團目標價由65元上調至90元，維持「買入」評級。花旗基於分部估值法，預期2027年市盈率約10倍，並將2026至2028年盈利預測上調34%至53%，主要受惠於建滔積層板電子玻纖布價格超預期上漲。花旗指，建滔集團2028年核心將有約85%的淨利潤來自層壓板／印刷電路板業務，高於2025年的約60%。然而建滔集團目前仍以低於帳面值交易，該行認為不合理。該行在近期股價回檔後重申「買入」，仍偏好建滔積層板勝過建滔集團，因為建滔積層板的盈利上調幅度更大。

 

　　儘管英偉達近期有意為Ultra Rubin採用PTFE材料，對AI織物的前景構成威脅，但該行認為這為建滔集團及建滔積層板提供了更好的買入機會。英偉達將PTFE覆銅板用於Ultra Rubin的看法仍有充足空間超越上一個高峰－－電子級玻璃纖布今年至今強勁的價格上漲，反映主要供應商新增產能需時導致行業供應減少、織布機（織造設備）瓶頸，以及部分廠商轉向AI織物以獲取更高盈利能力。2021年上一個高峰意味著目前平均售價仍有20至25%的顯著溢價空間。

 

　　該行預期覆銅板即時價格於2026年下半年再上漲約30%，至2026年底的240元人民幣／張。回顧覆銅板平均售價上漲主要由成本推動。主要成本組成部分為銅、電子級玻璃纖布及環氧樹脂，組成部分的任何成本上漲都將促使覆銅板廠商上調平均售價。

 

黃仁勳籲趁AI股大跌撈底　券商：PCB公司業績高增長有望延續

 

　　另外，上周末AI與芯片股災過後，身為芯片龍頭的英偉達CEO黃仁勳表示應趁大跌撈底，同時宣布與SK海力士達成一項技術深度合作協議，手口並用帶動芯片股反彈，隔晚美國費城半導體指數大反彈5.6%。而英偉達財務總監Colette Kress早前在首財季財報電話會議中明確指，下一代Rubin架構芯片正按計劃推進，將於今年下半年開始出貨。Rubin與Rubin Ultra架構通過採用PCB中板、正交背板替代傳統銅纜，將為PCB行業帶來高端增量需求，推動技術升級和價值提升。

 

　　國金證券報告指，AI領域短期及中期需求強勁，多家AI-PCB公司目前訂單飽滿，處於滿產滿銷狀態，正積極擴產以滿足市場需求，業績高增長態勢有望延續。海外覆銅板(CCL)擴產進度緩慢，內地覆銅板龍頭廠商將顯著受益於這一市場格局。該行進一步指，PCB行業首季度產業鏈維持較高景氣度，預計次季度景氣度將進一步提升。雖然宏觀環境存在不確定性，但行業基本面支撐堅實，建議投資者把握結構性機會。東吳證券則認為，Rubin及Ironwood7量產在即，PCB設備與耗材需求將持續提升。從2026年第二季度開始，PCB產業鏈有望正式步入高景氣旺季，建議重點關注PCB產業鏈設備廠商表現。

 

張智威：股價獲業績支持兼估值不貴　有貨可作移動止賺惟不宜高追

 

　　信誠證券聯席董事張智威於今日《開市Good Morning》節目指，建滔集團2025年盈利增長169%很誇張，業績足以支持股價上升，而今早股價之所以飆升並創52周新高，不受外圍殺估值影響，因其市盈率只有20倍，預期市盈率僅逾14倍，人家則隨時逾百倍甚至沒有市盈率，故MiniMax(00100)及智譜(02513)等都跌下來，唯獨建滔沒有回落。而建滔的電路覆銅板生意多到接不來，根本與SK海力士一樣。另外，大家經常炒作AI及芯片股，但到最後不知哪一隻會跑出，建滔此類AI基建股的好處在於不用理會哪個大模型多人用，只要知道它們無論哪一個都要用到其電路覆銅板。投資者不怕買錯，因只要AI繼續發展，這些基建的需求仍會持續，所以建滔股價走勢可以那麼強勁，若有貨可作移動止賺，例如可將止賺位定於20天移動平均線，該線會隨著股價上升向上，若回到該線才分段止賺。

 

　　張智威續指，建滔積層板同屬建滔系，利好因素亦類似，現時其預期市盈率有些貴，但也只有36倍，而對比2025年盈利增長84%，又不算貴，不屬於那些被殺估值股份。因其股價走勢與建滔集團很相似，若有貨同樣可參考20天線作移動止賺，若無貨則不宜高追，看有否機會回到保歷加通道下線約40元才再考慮。

 

　　建滔集團半日升21.95%收報87.5元，成交33.63億元；建滔積層板升14.39%報63元，成交34.67億元。其他PCB概念股亦急升，廣合科技(01989)升13.53%報181.3元，天數智芯(09903)升11.04%報513元，勝宏科技(02476)升8.57%報367.4元。

 

建滔系｜關鍵原物料緊缺帶動加價預期，

 

建滔系｜關鍵原物料緊缺帶動加價預期，

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

 

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