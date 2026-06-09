黃百鳴內幕交易罪成，被判監5個月及罰款9.9萬元，上訴獲批續以原有條件保釋

知名電影人、天馬影視（現更名為傳遞娛樂）前主席黃百鳴（原名黃栢鳴）早前涉嫌在公司公布賣盤前，慫恿胞妹購入股份，被證監會票控一項內幕交易罪。案件早前於東區裁判法院裁決，裁判官高偉雄裁定黃百鳴罪名成立，斥其解釋「既荒謬，又牽強」，完全不可信。案件押後至今日（9日）在西九龍裁判法院判刑，裁判官高偉雄判處黃百鳴入獄5個月，另判罰9.9萬元及向證監會支付37萬元調查費。

裁判官:黃百鳴案損害公眾對證券巿場信心

高偉雄判刑時指，黃百鳴為香港電影業作出非凡貢獻，其年事已高、重犯機會不高，所涉利益亦不算十分龐大，惟案件損害公眾對證券巿場的信心，即使被告背景良好，因本案嚴重損害聲譽甚至構成心理壓力，並不能構成判處緩刑或社會服務令的理由。黃百鳴申請保釋等候上訴獲批，繼續以原有條件保釋。

涉賣盤天馬影視前唆使胞妹購入股份

早前控方指，2017年8月18日，Nice Rich Group Limited與黃百鳴持有的Honor Grace Limited簽訂備忘錄，同意以每股0.319元收購天馬影視股份。同月25日，黃收到對方1000萬元誠意金，即日向胞妹黃潔珍開出50萬元支票，隨後在9月27日、10月4日及10日再各開出50萬元支票。期間，他透過WhatsApp指示胞妹：「明天低過0.2，盡買」。黃潔珍最終購入總值約160萬元的天馬股份。同年10月，天馬影視正式公布股份買賣協議，Nice Rich以每股0.319元向餘下股東提出強制性現金要約。

資料顯示，天馬影視前身為天馬娛樂，由黃百鳴及其子女於2009年創立，2012年10月在港交所創業板上市，2014年8月改名天馬影視，翌年1月轉往港交所主板上市；天馬影視2017年10月公布，黃百鳴以4.86億元出售其於天馬影視的控股權益，公司2018年3月起改名傳遞娛樂。

撰文：經濟通採訪組

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