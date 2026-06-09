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異動股 | 長實跌近3%新地跌近2%，分析指聯儲局可能很快被迫加息

09/06/2026

異動股 | 長實跌近3%新地跌近2%，分析指聯儲局可能很快被迫加息

 

 

　　長實(01113)跌2.6%，報44.96元；新地(00016)跌1.6%，報116.9元；恒地(00012)跌1.9%，報27.18元；恒隆地產(00101)跌1.5%，報7.68元；新世界(00017)跌1.3%，報7.39元；信置(00083)跌1.2%，報11.45元。

 

　　歐洲央行將於本周議息，根據彭博上周調查顯示，除一人外，所有受訪者均預計本周歐央行會議將加息25個基點，其中大多數人認為年底前還會再加息一次。

 

　　另外，分析指美國同樣面對加息壓力。城堡證券(Citadel Securities)認為，美國投資者面臨的下一個重大風險是金融環境收緊，因為聯儲局可能需要很快提高利率，以遏制日益加劇的通脹壓力。該行認為，龐大的通用人工智能投資周期、更加緊張的能源市場，以及日益強勁的勞動力市場這三者相結合，正在加大經濟增長和通脹的上行風險，聯儲局下一步最有可能是加息，加息行動或許很快就會到來。

 

　　此外，嘉信理財固定收益研究和策略主管Collin Martin表示，隨著就業市場在頑固價格壓力之下依然強勁，聯儲局加息的門檻正在下降。而且，加息隨時可以發生，原因是通脹在高位已經五年，並在持續在朝錯誤方向發展，隨著上周強勁的勞動力市場報告發布，加息門檻持續降低，但預計不會出現全面的加息周期，認為會是一次或兩次的加息行動。

撰文：經濟通市場組

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