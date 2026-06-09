異動精選 | 藥明康德陷制裁陰影下挫，AI股逆市彈聯想終結四連吐
09/06/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2026 20:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/06/2026 16:40
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