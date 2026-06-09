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恒指收跌91點報24565，連跌五日北水轉沽貨，藥明康德制裁陰影下走軟

09/06/2026

恒指收跌91點報24565，連跌五日北水轉沽貨，藥明康德制裁陰影下走軟

 

 

　　華爾街多家大型銀行的策略師認為，上周五科技股回調屬健康調整，美股牛市格局未改，氣氛推動美股周一表現向上。五角大樓計劃將數十家中企列入支持中國軍方的實體名單，致港股今日未能跟隨區內股市造好，不過盤中AI硬件概念重新見炒作，加上中國進出口數據造好，帶動港股跌幅控制在百點之內，恒生指數全日收報24565，跌91點或0.4%，連續第五日下跌，但在3月底前浪底24400位置有支持。恒生中國企業指數收報8324，跌16點或0.2%。恒生科技指數收報4769，升13點或0.3%。

 

　　主板成交超過3089億元，按日減少超過550億元，北水亦轉變立場，全日淨沽出超過86億元。

 

　　資金日內重新回流美國晶片板塊，費城半導體指數反彈5.6%。港股AI硬件概念同告上漲，中芯(00981)升3.38%，報75元，聯想集團(00992)同彈3.34%結束四連吐，報25.38元，華虹(01347)升2.19%，報140.1元；PCB概念因據報關鍵原物料緊缺而帶動加價預期，建滔集團(00148)漲25.23%，報89.85元，建滔積層板(01888)升12.6%，報63元；海致科技集團(02706)飆20.54%，報67.5元，廣合科技(01989)升15.72%，報184.8元，勝宏科技(02476)升12.53%，報380.8元，天數智芯(09903)升11.58%，報515.5元。

 

　　五角大樓計劃將數十家中企列入支持中國軍方的實體名單，最矚目為全球CXO龍頭藥明康德(02359)，公司稱將採措施挑戰及要求糾正美國國防部的錯誤認定，股價最多曾挫8%，現仍跌3.71%，報116.8元，同系藥明合聯(02268)跌2.05%，報45.84元，藥明生物(02269)跌1.45%，報29.94元；其他生物科技股一同受壓，英矽智能(03696)瀉6.55%，報33.4元，金斯瑞(01548)跌4.39%，報11.55元，康方生物(09926)跌3.04%，報89.45元，再鼎醫藥(09688)跌3.01%，報12.56元，百濟神州(06160)走低2.08%，報159.7元；至於其他被五角大樓點名的中資企業因涉美業務不多，反應平穩，阿里(09988)跌1.43%，報117.1元，百度(09888)升0.52%，報116.6元，比亞迪(01211)升0.4%，報88.4元。

 

　　騰訊(00700)據報計劃發行美元及離岸人民幣債券合共集資約30億美元，為該公司5年來擬首次發行境外債，預計新增融資用作擴大AI投入，股價早段大漲，全日升幅收窄至1.52%，報453.2元；其他科網股表現個別，京東集團(09618)升0.44%，報114元，美團(03690)升1.25%，報77.2元，小米(01810)跌0.66%，報27.2元。

 

　　據報以色列及伊朗暫時停火，中石油(00857)跌4.58%，報10.2元，中石化(00386)跌0.73%，報4.1元，至於新奧能源(02688)升3.47%，報52.2元，航運股東方海外(00316)跌5.24%領跌藍籌，報133.8元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2026 20:28
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