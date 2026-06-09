凱基：維持今年恒指3萬點預測，倡把握四大機遇，看好騰訊、阿里、建行及寧德等11股

KGI凱基發布2026下半年環球市場展望，對於中國內地及香港市場，凱基國際財富管理首席投資總監梁啟棠表示，展望2026下半年，中國經濟築底回穩，焦點由「高增長」轉向「高能見度」，建議把握四大機遇，並應以「科技創新」與「綠色能源」為雙引擎，「穩健金融」作防禦基石，於波動市中穩中求勝。

他表示，受惠通縮緩解與寬鬆政策，建議把握四大機遇：一、貿易談判引發波動，實為長線加倉良機；二、加速兌現AI紅利，看好大模型巨頭與機器人；三、避開「內捲」光伏，布局風能與鋰電池龍頭；四、國有大行息差壓力收窄，防守與收息價值突顯。

維持今年恒指3萬點預測，亞洲市場成全球資金避風港

左起：凱基投顧董事長朱晏民、凱基國際財富管理主管魏志傑、 凱基國際財富管理首席投資總監梁啟棠（吳仲賢攝）

他指出，該行維持今年恒指3萬點水平的預測，並指出雖然基本面看好的因素至今未變，但目前暫未見有新的突發因素，並指出當環球股市波動加劇時，亞洲市場將逐步成為全球資金的避風港，港股亦將從中受惠。

看好騰訊、阿里、優必選及寧德等11股

他指出，在選股名單方面，看好中國宏橋(01378)、康方生物(09926)、騰訊(00700)、金風科技(02208)、建設銀行(00939)、信和置業(00083)、中遠海控(01919)、阿里巴巴(09988)、寧德時代(03750)、優必選(09880)、中國銀行(03988)。

對於黃金，他表示，通脹疑慮推升全球主要國家利率上升，美元高盤，使金價短期承壓。但多數國家持續債務擴張，央行仍增加黃金配置，做為分散美元的選擇，使黃金下檔有支撐，跌深後中長期有上漲空間，逢回可分批布局。

建議將目光轉向具備結構性增長領域，列出四大投資主題

該行建議，投資者將目光轉向具備結構性增長的領域，並列出四大投資主題：

主題一：中美貿易博弈「先升級後降級」，尋找加倉良機

該行表示，9 至11月中美關稅談判將迎來高峰。雙方初期或採關稅威脅與出口管制等強硬策略，但礙於無法徹底脫勾，最終有望達成局部協定。期間因貿易爭拗引發的市場波動，將是長線加倉的優質機會。

主題二：AI紅利加速兌現，高科技與機器人成亮點

該行提及，首季高科技產品出口大增39.2%，Al代幣消耗量更預計至2026年初激增1400倍。建議聚焦AI下游應用、雲端運算及人形機器人，具備大模型商業化能力的科技巨頭與擁核心技術的機器人製造商將成最大贏家。

主題三：能源危機發酵，綠色供應鏈迎機遇

該行指出，地緣衝突與高油價帶動全球可再生能源及儲能需求，多國補貼更確立其戰略地位。相較於「內捲」受壓的光伏產業，投資應轉向利潤率上升的風能，以及掌握次世代技術且積極拓展海外的鋰電池龍頭。

主題四：銀行資產質素改善，防禦性顯現

該行提及，減息步伐趨緩減輕了銀行淨息差壓力，配合經濟見底與不良貸款率回落，有效支撐盈利。看好具高資本充足率（CET 1）且非利息收人提升的國有大行，其利潤有望重回上升軌道，提供極佳防守性與高息回報。

另外，該行表示，受惠於AI軍備競賽持續推進、供應鏈盈利動能上調，該行將今年台股高點目標設定在50000點，相較目前指數仍具約25%的上行空間。此一目標以明年預估21倍市盈率計算。

下半年美國經濟將靠AI投資突圍

KGI凱基表示，面對美伊戰爭與通脹陰影，2026下半年的美國經濟將靠AI投資突圍，甚至帶旺其他板塊。當美聯儲維持利率不變，美債收益率恐飆升至4.8%以上。中港市場方面，正處於結構轉型期，高技術出口展現出顯著的增長韌性，但在中美兩國宏觀環境與政策同時出現變化的背景下，加上中港股市估值維持於相對低位，中央公布經濟增長目標後，將驅動市場重整。

凱基投顧董事長朱晏民（吳仲賢攝）

該行表示，在此背景下，對2026下半年布局該行維持「LEAD」策略建議，即是「Liquidity Shift（資金挪移）」、「Earnings Focused（聚焦盈利）」、「Adding Credit（加碼信用）」、以及「Diversified Assets（資產分散）」。

凱基國際財富管理主管魏志傑表示，利率見頂、傳統資產相關性失效的宏觀環境下，投資者已難以依靠被動持有現金。該行的「LEAD」策略正是針對這一背景而設，採取主動型、高確信度的投資指南。透過將流動資金配置於人工智能基礎設施的結構性增長周期，同時在高評級企業信貸中釋放可預測的機構級收益，該行協助客戶構建更具韌性的多元資產組合。

維持今年美國經濟增長預測2.2%

該行表示，2026下半年美國經濟表現仍將有不錯的表現。儘管在美伊戰爭、油價或通脹的陰影下消費面臨壓力，但當前美國經濟主軸是投資、特別是AI資本支出驅動的趨勢逐漸明朗，並不如過去依賴消費拉動的經濟結構、因此受影響較小。此外，當前不僅是美國、全球經濟生產鏈依賴原油的程度都在降低、而美國因本身產油，受到的影響就更小了。該行維持先前對2026美國經濟增長2.2%的預測。

該行提及，歐元區經濟降溫與能源壓力並存，政策觀望下信用條件持續收緊；日本內需動能放緩，外需在半導體支撐下仍具韌性，通脹尚未穩定達標使政策正常化維持謹慎；中國內需、房地產依然偏疲弱，惟全球AI投資周期帶動外需與新興產業活躍，緩解經濟大幅下行的可能性。

凱基上調標普500目標至8000點

KGI凱基指出，由於油價居高不下導致美國物價壓力逐漸上行，加上失業率維持穩定，美聯儲已連續三次會議維持利率不變，預期今年將繼續維持利率不變至年底，且若未來出現中長期通脹預期失控、薪金漲幅重新加速等情況，美聯儲將面臨加息壓力。

該行指出，對於美股，受惠於AI資本支出暢旺、提高生產力，盈利預計進一步上調至按年增近20%的水平；且因這方面的效果逐漸擴散，惠及其他非科技板塊，整個基本面非常良好。

該行表示，在估值方面，儘管10年債孳息率受通脹預期升高等影響推高，但因基本面如利潤率持續推升，有效壓制風險溢價於低水平，折現率並未飆升，也不至於對估值造成太大壓力。整體來看，在基本因素改善、估值方面影響卻有限的情況下，該行將2026年標普500目標調升為8000點。

建議避開CCC/Caa級或以下之美國非投資等級公司債

該行提及，在板塊方面，除了Al題材為主軸的增長股外，受其擴散影響較為明顯的周期性股份也會有表現機會，大市走勢會呈現一個較百花齊放的格局。

該行指出，在債券投資方面，隨著通脹升溫和加息預期更趨濃厚，10年期國債孳息率在今年第二和三季裏不排除可能上探4.8%以上；建議逢美債孳息率彈高時，可考慮配置中長期美國國債或較高信評的美國投資等級公司債，並且，考量美國信用較差的企業資產質素惡化且較易受高油價衝擊，建議避開CCC/Caa級或以下之美國非投資等級公司債。

AI資本支出已成為美國經濟主要增長動能

凱基投顧董事長朱晏民表示，美國經濟雖面臨油價與通脹壓力，但AI資本支出已成為主要增長動能，使經濟對消費與能源的依賴下降，支持美國經濟與企業盈利維持韌性。

撰文：經濟通採訪組

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