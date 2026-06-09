余偉文：銀行全力支持中證監整治非法跨境證券活動，開戶過程合法合規

香港金管局總裁余偉文今日在北京表示，香港銀行業非常支持中國證監會上月對非法跨境證券活動的整改要求，並已大致落實相關額外措施。他強調，銀行一直為內地客戶提供開戶服務，過程暢順，但必須確保合法合規。

香港金融管理局總裁余偉文（資料圖片）

余偉文正率領香港銀行公會代表團訪問北京。他在與傳媒會面時指出，中證監已明確表示，合法合規的境外開戶及投資不受影響，現有賬戶亦不會被強行關閉。他認為，長遠而言相關舉措有助鞏固香港財富管理及國際金融中心地位，同時優化銀行的開戶流程。

銀行公會主席、中銀香港(02388)副董事長兼總裁孫煜補充，合法合規是業界發展的基本要求，銀行公會將遵守金管局的相關指引，並認為措施長遠對香港發展屬好事。

金管局與證監會上月22日（即中證監公布整治同日）已向銀行發出通函，就處理內地客戶開戶提出額外要求。余偉文強調，香港作為開放市場，歡迎全球人士來港開戶，但所有程序及資金來源必須符合法規。

孫煜：香港銀行業將抓緊金融強國建設機遇，主動對接國家十五五規劃

金管局率領的銀行公會代表團今日結束一連兩日北京訪問行程。銀行公會主席、中銀香港副董事長孫煜總結行程時表示，代表團深切感受到中央對香港經濟社會發展的關心，國家金融監管機構明確表態將一如既往全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位。

未來香港銀行業將抓緊國家金融強國建設的重大機遇，主動參與制定香港五年規劃，積極服務重大項目落地，全力支持香港對接國家「十五五」規劃，更好融入和服務國家發展大局，同時落實國家金融監管機構的各項要求。

孫煜指出，目前互聯互通機制運行順暢，今年首五個月滬深港通成交量按年增長超過80%，債券通及互換通成交額亦創新高。香港處理全球約75%的離岸人民幣支付款項，並擁有全球規模最大的離岸人民幣資金池。隨著內地金融持續對外開放，相信香港銀行業的發展空間將進一步擴大。

余偉文：跨境理財通3.0等與各部委跟進，待時機成熟會盡快推

金管局總裁余偉文表示，金管局會聯同銀行業界把握好人民幣國際化的重要發展窗口，將香港離岸人民幣市場發展作為重點工作推進落實。他透露，一直就離岸國債期貨、跨境理財通3.0等項目與各部委跟進，待時機成熟時會盡快推出。

代表團完成北京行程後，將前往杭州參觀人工智能、新能源汽車、高性能通用機械人等領域的創新企業，並向內地企業介紹香港助力其「走出去」的獨特優勢。

撰文：經濟通採訪組

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