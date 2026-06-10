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盤前攻略｜憂通脹擴大美股走軟晶片回吐，亞股向跌港股料橫行觀望

10/06/2026

　　美國於今日稍後時間公布5月份通脹數據，市場憂慮5月通脹或延續4月份的擴張力度，隔晚美股先跌為敬，日前反彈的晶片股一同回吐，費城半導體指數跌1.93％。三大指數個別發展，道指升86點報50872，納指跌250點報25678，標普跌19點報7386。

 

盤前攻略｜憂通脹擴大美股走軟晶片回吐，亞股向跌港股料橫行觀望

（資料圖片）

 

*中概、ADR走軟*

 

　　中概股普遍走軟；阿里巴巴跌0.31％報119.70美元，拼多多跌0.84％報81.93美元，京東升0.49％報28.73美元，百度升1.69％報121.11美元，網易升1.71％報120.73美元，嗶哩嗶哩跌1.95％報17.61美元，萬國數據升4.09％報36.11美元，金山雲升0.53％報11.43美元，小鵬跌2.21％報15.48美元，理想跌2.89％報14.11美元，蔚來跌3.12％報5.28美元，貝殼跌1.18％報15.97美元。

 

　　主要ADR跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.34％，折合451.6港元；小米(01810)ADR較港股低1.11％，折合26.9港元；美團(03690)ADR較港股低1.02％，折合76.4港元；友邦(01299)ADR較港股高0.47％，折合71.3港元；滙控(00005)ADR較港股低1.46％，折合140.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.85％，折合380.7港元。

 

　　昨晚恒指夜跌182點報24441，較現貨低水125點。

 

*恒指牛區24200至下方24000仍重倉，有下殺誘因惟先觀望美國CPI*

 

　　亞洲區延續美股跌勢，日股跌約1%，韓股最多約3％。港股跟隨走軟，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24408，跌155點，較恒指現貨低水158點，恒指料跟隨低開逾百點，其後中國將公布CPI數據。

 

　　美國4月份CPI按年增3.8%，已高於預期的3.7％，市場憂慮5月通脹受戰事影響將持續擴大，加劇美國聯儲局息口不減反加的可能性，風險胃納回落，美匯指數重上100水平。港股方面參考恒指牛熊證街貨分布，昨日橫行市未能吸引好友獲利，24200至下方24000之間持續重倉，24000至24299約300點區間昨日再淨增523張對應期指張數，反映大市仍看好24200以及下方24000支持，預計日內即市觀望美國CPI將繼續橫行，明日才會正式爆邊。

 

撰文：經濟通市場組

 

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