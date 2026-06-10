銀行股 | 憂內地整頓非法跨境投資影響業務發展，滙控渣打獲大行力撐股價照插未宜沾手？

中國證監會上月22日整治非法跨境證券活動，香港金管局與證監會亦向銀行發出通函，就處理內地客開戶提出額外要求。惟證監會重申香港持牌公司可繼續為內地投資者開立新帳戶，有大行則料內地收緊資金流出對滙控(00005)和渣打(02888)財富管理業務影響有限，又指內地客相關業務收入貢獻小，若負面情緒過度反應或創造買入機會。不過，市場仍憂慮內地對非法海外投資展開整頓，會影響香港財富管理及銀行業發展，此前累積龐大升幅的滙控和渣打今早（10日）齊跌逾半成，看來仍未到吸納時候。

（Shutterstock圖片）

證監會：香港持牌公司可續為內地投資者開立新帳戶 惟須符合規定

證監會發言人重申，香港持牌公司可繼續為持有內地身份證及/或中華人民共和國護照，作為身分證明文件的內地投資者開立新帳戶，但必須符合所有開立帳戶規定，包括遵守「認識你的客戶」及客戶盡職審查規定，以及取得所需聲明及完成就銀行帳戶作出指定。發言人又稱，香港持牌公司可繼續為現有內地客戶提供服務，前提是有關服務並非在中國內地境內提供，並已遵守香港及適用司法管轄區一切相關法律及監管規定。

（香港證監會網頁宣傳片截圖）

香港金管局總裁余偉文昨日在北京表示，香港銀行業非常支持中國證監會上月對非法跨境證券活動的整改要求，並已大致落實相關額外措施。他強調，銀行一直為內地客戶提供開戶服務，過程暢順，但必須確保合法合規。他指，中證監已明確表示，合法合規的境外開戶及投資不受影響，現有帳戶亦不會被強行關閉。他認為，長遠而言相關舉措有助鞏固香港財富管理及國際金融中心地位，同時優化銀行的開戶流程。

另財政司司長陳茂波出席彭博投資峰會時表示，中央非常支持香港作為國際金融中心，打擊行動主要針對那些以非正當途徑轉移資金的人，合法渠道資本流入仍然是鼓勵。對於有報道指有銀行已停止為內地客戶開立新帳戶，陳茂波強調，不同銀行處理內地客戶開戶有不同做法。內地居民在離岸的資產配置需求強勁，但早前觀察到有資金以不完全合規的方式流入本港，認為整治行動是將資金流動規範在合規渠道。

摩通：內地客相關業務收入貢獻小 若反應過度或創造買入機會

摩通近日發表研究報告指，滙控及渣打股價下跌主要因市場擔憂內地訪客相關業務貢獻。該行實地渠道調查顯示，內地訪客若親身前往香港特區，仍可繼續開立銀行帳戶及投資帳戶，但審批流程較以往需時更長。開立投資帳戶時亦需簽署《投資者聲明表格》，這增加了開戶流程的摩擦，可能阻礙業務增長。另一項關注點涉及內地居民境外直接投資ODI，雖然詳細管理措施尚未發布，但為居民ODI制定監管制度，可能對香港金融股的私人銀行及財富管理業務產生重大影響。在進一步釐清之前，將對滙豐及渣打的增長前景及交易情緒構成壓力。

摩通估計2025年內地訪客相關業務對滙控、渣打收入的貢獻僅約2%，這包括來自現有及新到銀行內地訪客客戶的財富管理費用及存款息差淨利息收入。這意味著對每股盈利的貢獻為中單數百分比。相信若負面情緒持續過度反應，可能創造買入機會。

大摩：中國仍致力促進跨境資金流動 料對財富管理業務影響有限

摩根士丹利則指，上周有報道指中國內地收緊金融資金流出，引發投資者對滙控及渣打的關注。不過，該行認為中國仍然致力於促進跨境資金流動，長期而言會擴大受監管的跨境投資計劃，以確保資金通過適當受監管的渠道流動。

大摩指，滙豐和渣打均表示其營運完全符合監管指引，並預計對其財富管理業務的影響有限。雖然新內地客戶在開立投資帳戶方面或會受到較大影響，但相信這僅佔其整體業務中的極小部分。財富管理業務仍將是港銀的主要收入驅動因素。

花旗：假設零新增非香港居民內地客開戶 2028年稅前利潤料僅降2%

花旗表示，財富管理產品佔滙控收入的15%，若計入財富管理相關存款收入則升至25%，其中三分之二來自亞洲。財富管理產品佔渣打收入的15%，計入富裕客戶存款收入後升至28%，而全球中國客戶貢獻約30%的淨新資金流入。然而，對於高淨值及超高淨值客戶而言，絕大部分淨新資金已位於離岸，因此該行認為影響有限。可能會受到輕微影響的是香港零售及富裕客戶餘額的未來計劃增長。滙豐指，過去三年香港零售及Premier客戶增長30%，其中三分之二來自非居民客戶，而渣打表示，香港的淨新資金流入在本地與非居民客戶之間大致平均分配。

該行簡單假設香港零售及Premier/Premium非香港居民中國客戶的新開戶數為零，估計這將使2028年滙豐收入預測減少約10億美元，相當於集團稅前利潤約2%；渣打則減少約2億美元，同樣相當於約2%。

熊麗萍：銀行新業務拓展恐被拖慢 暫宜觀望惟未需太擔心

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，滙控及渣打股價下跌，相信與早前大家一直擔心內地限制資金於境外投資關係較大，但昨日金管局與內地部委談完後，已澄清對境外資金有甚麼限制。其實，這亦不是新政策，一直以來都不准香港金融機構於境內幫內地客開戶，然後作境外投資，但銀行正致力推廣財富管理業務，滙控、渣打及中銀香港(02388)全都在過去幾個月做很多市場推廣，本來正針對這些客戶做推廣，現在可能會因此受到一些影響。其實，這些金融機構做此類工作都會十分審慎，法規做得很足夠，但在此期間做推廣、見客或搵新客可能會更審慎，拓展新業務就會放慢，另外可能要做很多行政工作，看看現存客戶各方面資料是否齊全，這會拖慢業務拓展，但對業務增長未必有很大影響。不過，股價今日才下跌，金管局澄清後可能反而令大家不放心，暫宜先行觀望，但未需太擔心，最多業務拓展被拖慢，股價暫不再升，惟未必跌得太多。

滙控半日跌5.49%收報134.3元，成交26.98億元；渣打跌6.99%報185元，成交2.56億元。其他本地銀行股亦普遍下跌，中銀香港跌3.09%報46.42元，東亞(00023)跌1.27%報13.18元，大新銀行(02356)跌1.93%報12.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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