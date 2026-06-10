3分鐘熱炒股點評｜大細摩料世界盃分流澳門賭收，惟專家看法不一原因系？
10/06/2026
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://youtu.be/uPNw2I3q6pU
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
10/06/2026
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://youtu.be/uPNw2I3q6pU
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2026-06-10
2026-06-10
2026-06-10
2026-06-10
2026-06-10
2026-06-10
2026-06-10
2026-06-10
2026-06-10
延伸閱讀
10/06/2026 16:13 恒指上演六連跌再挫157點報24407，險觸今年低位，地緣政治擾動資源、金融股挫
10/06/2026 17:07 【企業盈喜】六福集團(00590):料全年溢利按年升80%至90%，受惠金價上升
10/06/2026 16:26 【ＡＩ】榮耀與微信首個A2A合作上線，語音控制YOYO智能體發微信消息、打微信電話
10/06/2026 14:17 【宏福苑大火】警方廉署起訴七人及兩公司共25項控罪，涉工程總承建商的董事
10/06/2026 13:35 【國際要聞】剛果民主共和國伊波拉確診病例增至598宗，115人死亡
10/06/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出86.14億元，買建滔集團沽盈富基金
10/06/2026 08:57 【大行炒Ｄ乜】花旗升潤地目標兩成，藥明康德被列涉軍企多行維持目標不變
10/06/2026 16:35 《財資快訊》美電軟報7.8367，一周拆息較上日微軟12基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2026 17:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2026 17:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|市場動向10/06/2026
把握新興市場增長潛力 發掘財富新寶藏
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N