異動股｜泡泡瑪特逆市升半成，擬第四季紐約設旗艦店，Labubu大電影2028年夏季上映

泡泡瑪特(09992)現價升5.1％，報177.1元，該股成交約978萬股，涉資17.03億元。

（資料圖片）

泡泡瑪特國際集團首席營運官司德接受《彭博》訪問時披露，公司非Labubu產品去年佔美國總收入約50％，佔日本、南韓及東南亞等地銷售的多數。司德指，去年Labubu爆紅令市場過度聚焦，但其他IP同樣錄得強勁增長，例如星星人系列Twinkle Twinkle已成為亞洲增長最快的IP之一。

司德預計，海外員工佔比將由目前的20％至30％，數年後增至50％。公司現時在美國有約80間門店，計劃今年增至逾100間，第4季將在紐約時代廣場及第五大道開設旗艦店。司德指，公司正與Sony合作拍攝Labubu電影，預計最快2028年夏季上映。Labubu亦將亮相今年世界盃及第100屆梅西百貨的感恩節巡遊，另下半年將推出新系列及藝術家聯名款。

另外，6月9日，泡泡瑪特獨立甜點品牌POP BAKERY宣布全國首店落地秦皇島，其將增設茶飲產品，但核心業務與品牌主線仍以甜點為主。

現時，恒生指數報24415，跌150點或跌0.6％，主板成交超過1516億元。國企指數報8328，升3點或升不足0.1％。恒生科技指數報4724，跌44點或跌0.9％。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇