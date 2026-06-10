  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

異動股｜泡泡瑪特逆市升半成，擬第四季紐約設旗艦店，Labubu大電影2028年夏季上映

10/06/2026

　　 泡泡瑪特(09992)現價升5.1％，報177.1元，該股成交約978萬股，涉資17.03億元。

 

異動股｜泡泡瑪特逆市升半成，擬第四季紐約設旗艦店，Labubu大電影2028年夏季上映

（資料圖片）

 

　　 泡泡瑪特國際集團首席營運官司德接受《彭博》訪問時披露，公司非Labubu產品去年佔美國總收入約50％，佔日本、南韓及東南亞等地銷售的多數。司德指，去年Labubu爆紅令市場過度聚焦，但其他IP同樣錄得強勁增長，例如星星人系列Twinkle Twinkle已成為亞洲增長最快的IP之一。

 

　　司德預計，海外員工佔比將由目前的20％至30％，數年後增至50％。公司現時在美國有約80間門店，計劃今年增至逾100間，第4季將在紐約時代廣場及第五大道開設旗艦店。司德指，公司正與Sony合作拍攝Labubu電影，預計最快2028年夏季上映。Labubu亦將亮相今年世界盃及第100屆梅西百貨的感恩節巡遊，另下半年將推出新系列及藝術家聯名款。

 

　　另外，6月9日，泡泡瑪特獨立甜點品牌POP BAKERY宣布全國首店落地秦皇島，其將增設茶飲產品，但核心業務與品牌主線仍以甜點為主。

 

　　現時，恒生指數報24415，跌150點或跌0.6％，主板成交超過1516億元。國企指數報8328，升3點或升不足0.1％。恒生科技指數報4724，跌44點或跌0.9％。

 

撰文：經濟通市場組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00966

中國太平

20.720

異動股

01480

恩達集團控股

2.760

異動股

00918

龍翼航空科技

0.920

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00966 中國太平
  • 20.720
  • 01480 恩達集團控股
  • 2.760
  • 00918 龍翼航空科技
  • 0.920
  • 01596 翼辰實業
  • 0.490
  • 02665 圖達通
  • 4.140
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.540
  • 目標︰$17.50
  • 01088 中國神華
  • 45.260
  • 目標︰$51.00
  • 03336 巨騰國際
  • 4.150
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 113.900
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 12.890
  • 目標︰$16.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 465.600
  • 00005 滙豐控股
  • 135.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 113.500
  • 00981 中芯國際
  • 72.350
  • 02513 智譜
  • 1,048.000
報章貼士
  • 09696 天齊鋰業
  • 43.760
  • 目標︰$45.00
  • 09880 優必選
  • 112.400
  • 目標︰$135.00
  • 01157 中聯重科
  • 7.780
  • 目標︰$9.40
熱炒概念股
即時重點新聞

10/06/2026 16:13  恒指上演六連跌再挫157點報24407，險觸今年低位，地緣政治擾動資源、金融股挫

10/06/2026 17:07  【企業盈喜】六福集團(00590):料全年溢利按年升80%至90%，受惠金價上升

10/06/2026 16:26  【ＡＩ】榮耀與微信首個A2A合作上線，語音控制YOYO智能體發微信消息、打微信電話

10/06/2026 14:17  【宏福苑大火】警方廉署起訴七人及兩公司共25項控罪，涉工程總承建商的董事

10/06/2026 13:35  【國際要聞】剛果民主共和國伊波拉確診病例增至598宗，115人死亡

10/06/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出86.14億元，買建滔集團沽盈富基金

10/06/2026 08:57  【大行炒Ｄ乜】花旗升潤地目標兩成，藥明康德被列涉軍企多行維持目標不變

10/06/2026 16:35  《財資快訊》美電軟報7.8367，一周拆息較上日微軟12基點

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

把握新興市場增長潛力 發掘財富新寶藏新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

【跌市買D乜】傳內地擬投入2萬億人幣建數據中心，電訊三寶逆市造好可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指上演六連跌再挫157點報24407，險觸今年低位，地緣政治擾動資源、金融股挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

我要退休．羅國森

北上退休也要交稅？新文章
人氣文章

玩樂假期

京都 MUJI BASE新開幕︱清水寺旁全新無印良品旅館＋僅18間客房＋7月房價雙人房$1010＋家庭房$2900
人氣文章

玩樂假期

世界盃2026｜國泰A350客機直播球賽 坐緊飛機都可以實時睇世界盃
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

女人的第六感很準確？當然也有賴男人留下一堆出軌的蛛絲馬跡
人氣文章

Fashion Feature

父親節禮物 20 best pick：LV、Dior、Prada 5大名牌銀包、Card holder 兼具實用與時尚   新文章
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

掛毛公仔已過時？張員瑛同款Medicube氣墊梳、蝴蝶結唇膏，3款日韓爆紅手袋掛飾推薦！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
骨質疏鬆只會影響雙腳？30歲後骨質每年流失1%！拆解三大骨骼迷思！
人氣文章
名人保養｜54歲黎姿飲水去水腫，研究揭這時間飲水3個月瘦4磅
人氣文章
寄養家庭服務獎2026︱乘愛高飛：寄養家長的無私光芒新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2026 17:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2026 17:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章市場動向10/06/2026
把握新興市場增長潛力 發掘財富新寶藏
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第103日，美軍直升機被擊落，特朗普下...

10/06/2026 09:17

中東戰火

日菲侵門踏戶，綠營視而不見

09/06/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區