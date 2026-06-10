港股 | 午市前瞻 | 美通脹當心「破4」，國泰航空捱沽現買入收息好時機

美國總統特朗普指控伊朗在霍爾木茲海峽上空擊落美軍阿帕奇直升機，美軍採取報復，令美伊衝突再度升級。儘管特朗普再三強調停火協議已經進入最後階段，然而市場信心有限，金融及資源類股份下跌，加上聯想集團(00992)受加價消息影響急挫，恒生指數半日報24294，跌271點或1.1%，連續第六日下跌，目前已逼近今年3月低位24203，若跌穿則下一個低位就要數到去年7月。恒生中國企業指數報8283，跌41點或0.5%。恒生科技指數報4688，跌80點或1.7%。港股主板成交逾1700億元，北水淨流入超過60億元。

溫鋼城：美通脹若「破4」，美儲重大轉向

美國即將公布5月份CPI，市場視之為主導美國聯儲局息口去向的生死籌，隔晚市場觀望之際，同步出現美國反擊伊朗消息，進一步重挫市場預期。隔晚美股單日轉向倒跌，今早（10日）亞股延續跌勢，日韓台全線受挫，港股進一步下試24200關口，半日再跌逾300點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，今晚美國5月份CPI的確極其重要，在3月及4月份通脹率持續擴大後，市場憂慮通脹年率進一步擴至4%以上，目前市場普遍預期5月份為4.2%，而即使最終符合預期，但年率高於4%都會是一個重要警號，因參照歷史數據，當美國通脹高於4%時，市場都會出現一個較大轉向，聯儲局將不得不出手加息。

但以油價維持偏高水平預測，溫鋼城預計出現壞消息的機會會較大，若然美國通脹「破4」，聯儲局會陷入只加不減局面，甚至可能需要加息三次共0.75厘才符合預期，屆時大市必然震盪，港股恐怕失守24200關口後支持將下移至23800甚至23500。

油價高企削國泰盈利太古難免減持套現

太古(00019)宣布發行可換股債券籌47億元，但卻以手上所持國泰(00293)股份作為換股對象，換股價13.18元較國泰昨日收市溢價2.89%；若悉數換股，即太古變相減持國泰3.56億股，佔國泰約5.9%股權。同時與國泰相互持股的國航(00753)完成配發新股30.44億股A股予東中航集團集資200億人幣，令國泰對國航持股量由15.09%攤薄至12.85%。在「被減持」與「被迫減持」夾攻下，國泰半日重挫近8%。

溫鋼城指太古行動雖然無法肯定是純粹「等錢用」或因看淡借機減持國泰，但不排除兩者都有可能。他解釋，油價長期高漲下國泰捱貴油確實「生意難做」，盈利受擠壓下太古要減持都不無道理，與內地業務深度融合下亦有一定擴張限制，提高太古的減持意欲。不過他坦言今日急跌過後，大部分不利因素都已經反映，預計最盡至年內低位11元附近已有較大支持。

大跌過後，若以派息角度看待國泰，溫鋼城指若股價再跌至11元附近，預期息率已超過6厘，以收息角度而言股價短期見底又快又有上望空間，的確適而入手作收息之用，上望13元有升有息，即使美國加息後國泰仍可望維持高於美息水平。

撰文：經濟通通訊社市場組

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