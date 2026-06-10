恒指上演六連跌再挫157點報24407，險觸今年低位，地緣政治擾動資源、金融股挫

美國總統特朗普指控伊朗在霍爾木茲海峽上空擊落美軍阿帕奇直升機，美軍採取報復，令美伊衝突再度升級。盡管特朗普再三強調停火協議已經進入最後階段，然而市場信心有限，金融及資源類股份下跌，加上聯想集團(00992)受產品加價消息影響急挫，恒生指數全日收報24407，跌157點或0.6%，連續第六日下跌，盤中低見24207點，差點觸及今年最低位24203，若跌穿則下一個低位就要數到去年7月。恒生中國企業指數收報8318，跌5點或不足0.1%。恒生科技指數收報4724，跌44點或0.9%。等待美國公布CPI數據，港股主板成交近3139億元，北水淨流入82億元。

聯想集團(00992)據報7月內地全線產品加價，擔心影響銷售表現，股價全日大跌9.38%，報23元。

泡泡瑪特(09992)國際集團首席營運官司德接受《彭博》訪問時披露，公司現時在美國有約80間門店，計劃今年增至逾100間，第4季將在紐約時代廣場及第五大道開設旗艦店，此外公司正與Sony合作拍攝Labubu電影，預計最快2028年夏季上映。泡泡瑪特有炒作，今日收升2.73%，報173.1元。金融股亦受壓，滙控(00005)跌4.79%，報135.3元，渣打(02888)跌4.83%，報189.3元，友邦(01299)跌1.06%，報70.25元。



科網股兩邊走，騰訊(00700)境外債規模及定價落地，股價再升2.74%，報465.6元，美團(03690)升2.33%，報79元，快手(01024)升3.79%，報46.02元，百度(09888)升0.09%，報116.7元；阿里(09988)跌2.22%，報113.5元，京東集團(09618)跌1.58%，報112.2元。

中國據悉準備未來五年投入2萬億元人民幣，在全國修建數據中心，三大電訊商盤中炒起又退燒，中聯通(00762)全日升3.59%，報7.51元，中電信(00728)升3.05%，報5.07元，中移動(00941)升0.18%，報82.45元。

寧德時代(03750)跌5.43%，報653.5元；吉利汽車(00175)升4.04%，報19.32元，網易(09999)升3.79%，報194.4元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯(00981)。中芯收報72.35元，跌3.5%。

撰文：經濟通市場組

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