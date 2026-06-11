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開市Go | 伊朗再全封霍峽，美通脹三年高，螞蟻國際擬今年來港上市

11/06/2026

要聞盤點

 

1、美股周三（10日）全面重挫，三大指數均錄得顯著跌幅。道指大挫953點，失守5萬點大關，收市跌953.33點，或1.87%，報49918.78點；標指跌119.66點，或1.62%，報7266.99點；納指跌509.32點，或1.98%，報25169.5點。日經期貨截至上午8時21分下跌297點。

 

2、伊朗電視台Press TV報道稱，伊朗宣布霍爾木茲海峽已對包括商船在內的所有類型船隻全面關閉，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍稱在霍爾木茲海峽襲擊兩艘船隻。

 

3、受能源成本上漲推動，美國5月CPI按年升4.2%，創逾三年新高，不過核心CPI按年增長2.9%低於預期，實際平均時薪則創三年多來最大降幅。債券交易員繼續押注聯儲年內加息。

 

4、歐洲央行周四將公布利率決策。彭博調查顯示，所有受訪經濟學家均預計將加息25個基點，多數受訪者認為年底前還會再加息一次，以應對伊朗戰爭引發的通脹上行風險。

 

5、SpaceX預計周四完成IPO定價，次日開始交易。據悉截至周三午後已獲得逾四倍超額認購，中東主權財富基金認購額高達數十億美元。

 

6、Pimco警告信貸市場違約周期已經到來，槓桿貸款等領域將面臨更高損失，持有非美國債券可能是一種審慎的分散投資方式。

 

7、特朗普稱美國不會續簽美墨加貿易協定，各方或將因此開啟持續數月甚至數年的談判。

 

8、甲骨文季度資本開支高於預期，引發投資者對其AI基礎設施業務盈利能力的擔憂。該股盤後大跌約10%。

 

9、據路透引述知情人士報道，韓國記憶體晶片製造商SK海力士正計劃最快於8月在美國上市，市場預期美國證監會(SEC)或於6月22日當周批准其美國存託憑證上市申請。公司回應指，目標是在2026年內發行ADR，但發行規模與具體時間仍未敲定。

 

10、螞蟻集團的國際業務據悉考慮募資約10億美元，本輪融資對螞蟻國際的估值可能達到或超過100億美元。知情人士稱，此次融資或有助於奠定基礎，以便螞蟻為該業務可能最快於今年在香港上市做準備。　

 

11、美國國務院表示，制裁13個位於伊朗、白俄羅斯和中國的個人和實體，因涉嫌協助伊朗採購武器。

 

12、路勁基建(01098)旗下路勁地產牽頭發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，售出一個複式大宅，成交價5500萬元。　

 

13、內地知名零食商溜溜梅(06658)今日截止招股，市場消息指，孖展申購部分預計超額認購4310倍，金額達2154.07億元。

 

14、多光譜AI技術公司海清智元(01392)今日至下周二（16日）招股，每股作價7.2元，集資最多達6.13億元，每手500股，入場費3636.31元。公司預期於6月22日（星期一）掛牌，聯席保薦人為民銀資本及浦銀國際。

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 12:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2026 12:11
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