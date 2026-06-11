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盤前攻略｜美通脹如預期升溫美股三指全跌，亞股齊插水恒指死守二萬四

11/06/2026

　　美國5月份消費物價指數（CPI）按年升4.2％，創三年來最高升幅，符合預期，利率期貨市場顯示聯儲局年底前加息一次已經無懸念。同時，美伊衝突升溫，美國總統特朗普揚言將對伊朗展開更猛烈攻擊，市場恐慌情緒迅速升高，VIX飆升超11％。美股周三受壓，道指收報49918點，跌953或1.87％；標指收報7266點，跌119點，或1.62％；納指收報25169點，跌509點，或1.98％。

 

盤前攻略｜美通脹如預期升溫美股三指全跌，亞股齊插水恒指死守二萬四

（資料圖片）

 

*夜期略低水，主要ADR普遍低走*

 

　　反映中概股表現的金龍指數跌0.28％。阿里巴巴跌3.61％，報115.38美元；京東跌0.98％，報28.45美元；百度跌3.00％，報117.48美元；理想跌2.98％，報13.69美元；小鵬跌4.01％，報14.86美元；蔚來跌1.89％，報5.18美元；嗶哩嗶哩升2.67％，報18.08美元。

 

　　恒指夜期收報24407，升29點，低水101點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低1.31％，折合78.0港元；長和(00001)ADR較港股低1.12％，折合65.5港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.40％，折合463.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.26％，折合26.3港元；港交所(00388)ADR較港股低0.30％，折合381.8港元；滙控(00005)ADR較港股低0.20％，折合135.0港元。


　
*息魔敲門，好友貼價區減持退守24000*

 

　　恒指此前連跌六天，昨天低位24207，超過2000張牛證跌入被強制回收範圍，其中牛證重貨區幾乎全軍覆沒。惟午後恒指跌幅大為收窄，好友為反攻做準備，牛證最新街貨總數按日僅減少565張至9766張。牛證重貨區後撤至24000至24099區間，有1307張，不過由於擔心美通脹升溫導致港股進一步低開，最貼價區間24200至24299持貨則按日大減637張。熊證方面25300以上位置全線減持，有人為美聯儲局加息預期部署，新開的24900至24999區間錄得587張熊證，成新重貨區。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌96點，報24261，低水140點，預料恒指跟隨低開約100點。隔夜美股三大指數全線下跌，加上美伊關係惡化，預料為恒指添壓。由於美國通脹升溫，聯儲局加息壓力漸增，息口敏感股如地產股及科技股仍處劣勢。此外，現貨金價最新跌穿每盎司4100美元水平，倫敦期銅及倫敦期鋁價格同時受壓，金礦及有色金屬板塊今日仍然看淡。預料恒指走勢反覆偏軟，盤中不排除有機會下試3月低位24203。不過，恒指此前連跌六天，高位至今累跌約1600點，即使恒指今天下跌，預料收市跌幅有機會收窄。

 

撰文：經濟通市場組

 

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