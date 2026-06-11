阿里 | 憂AI回報受內地2萬億元建數據中心影響，股價再插半成博反彈？

美國5月消費者物價指數(CPI)創3年來最高升幅，市場普遍預期聯儲局年底前至少加息一次，加上美伊衝突再次升級，伊朗對所有船隻關閉霍爾木茲海峽，美股昨日（10日）全面重挫，其中納指跌近2%。港股今早（11日）亦跌至近24000關口，科網股普遍下挫，其中近期表現弱勢的阿里巴巴(09988)再插近半成跌穿110元，創近一年新低。此前有消息指內地計劃五年內投入2萬億元人民幣建設AI數據中心，引發市場憂慮阿里等私營企業的AI服務定價與盈利能力受影響，不過阿里已連跌7日，累積跌幅不小，可否博反彈？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

內地擬斥2萬億人幣建數據中心 花旗：市場過早憂慮影響阿里等AI回報

據《彭博》近日報道，中國計劃在未來五年投入約2萬億元人民幣，用於在全國各地建設數據中心，以推動國內人工智能(AI)產業發展。花旗發表研究報告指，阿里巴巴股價走低，市場可能擔心政府計劃的數據中心會影響私營超大規模企業的定價及未來投資回報。該行認為，這些市場擔憂或顯過早，不應將該政府投資視為與阿里巴巴、騰訊(00700)及百度(09888)等私營超大規模企業之間的「零和博弈」。

該行相信，政府介入更有可能是在推動更廣泛的AI應用，因為許多公共企業及中小企業可能無法負擔高昂的Token使用成本，因此政府資助的產能將主要服務於國有企業及較小型企業。花旗續指，這將使阿里巴巴及其他私營參與者能夠集中精力服務需要專屬支持及頻繁更新AI解決方案且利潤率較高的企業客戶。此外，阿里巴巴等超大規模企業亦可以租賃這些產能，從而減輕前期的資本開支壓力，並重新分配資金以資助晶片、模型及解決方案的創新研發。由於政府投資建設高速算力通道及骨幹網絡互聯，阿里巴巴等企業亦可能受益於其數據中心(IDC)與業務節點之間較低的傳輸延遲和帶寬成本。該行重申對阿里美股「買入」評級，目標價維持208美元不變。

阿里升級大模型組織架構成立Token Foundry事業部 CEO吳泳銘負責

值得一提，阿里巴巴日前宣布合併通義大模型事業部和未來生活實驗室，成立Token Foundry事業部，由集團CEO吳泳銘直接負責。據了解，此次調整涉及到一批AI業務。周靖人將擔任阿里巴巴首席科學家，牽頭成立阿里巴巴AI未來研究院，專注前沿AI科技的探索與突破。鄭波帶領Happy Horse、Happy Oyster等加入Token Foundry事業部。

另阿里巴巴今日宣布釘釘管理層調整：陳航卸任釘釘CEO，由1992年出生的技術極客陳宇森接棒，成為阿里巴巴最年輕的事業部CEO。近日釘釘前產品經理在阿里內網發布一篇7.5萬字離職長文《置身釘內》，迅速擴散出圈，文中描摹出團隊只顧向上迎合、惡性內捲蔓延、決策被領導個人意志左右、無意義加班等現象。針對此次事件引發的廣泛討論，阿里巴巴合夥人委員會昨日在公司內網發布帖文《有情有義有成長，才是阿里文化》，以嚴厲措辭批評了釘釘團隊的管理方式，直接指出這「不是阿里文化該有的樣子」，緊接著，集團宣布對釘釘管理層進行調整。

（AP圖片）

螞蟻國際據報融資10億美元 或為今年在港上市做準備

另外，據《彭博》引述知情人士透露，阿里巴巴螞蟻集團的國際業務正考慮募集約10億美元，以推動公司加速增長，目前已在了解包括現有股東General Atlantic和Silver Lake在內的潛在投資者的興趣。此輪融資可能令螞蟻國際估值達到100億美元或以上。知情人士稱，此次融資或有助於奠定基礎，以便螞蟻為該業務可能最快於今年在香港上市做準備。關於這輪融資的討論仍在進行，尚未作出最終決定。螞蟻、General Atlantic和Silver Lake代表均不予置評。

螞蟻國際2024年營收總計30億美元，2025年增長約25%，即約37.5億美元。螞蟻國際業務包括跨境移動支付和數碼化平台Alipay+、商戶支付與數碼化服務Antom、一站式出海帳戶和資金管理服務WorldFirst，以及提供企業財資管理和信貸科技服務的Bettr。該公司今年4月表示，其服務已涵蓋超過220個市場，支援300多種支付方式。

北京市監局約談淘寶京東等5家電商 指「百億補貼」實際投入不明

另方面，據《央視新聞》報道，北京市市場監督管理局今日約談淘寶（天貓）、京東(09618)、拼多多、抖音、小紅書5家電商平台，通報平台「內捲式」競爭綜合整治發現的第二批典型問題，主要包括促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定與公示不規範、商品經營者信息未公示等問題，並提出整改要求，旨在防範化解「618」期間網絡集中促銷可能引發的「內捲式」競爭風險，切實維護消費者合法權益與公平有序的網絡市場環境。北京市市場監督管理局強調，一是各平台要深刻認識「內捲式」競爭的危害，將捲補貼、捲價格轉向比創新、比服務，促進平台與平台內經營者、勞動者共贏發展。二是平台要立即組織全面自查，按照相關規定，對「618」促銷規則進行系統梳理與審核，對不合規問題迅速整改。三是北京市市場監督管理局將持續運用平台「內捲式」競爭綜合整治工作機制，開展動態監測，及時反應，維護市場正常秩序。

其中淘寶（天貓）平台2026年5月起，在媒體和應用程序端廣泛宣傳「618百億補貼」活動，但監管部門向平台了解，百億補貼並非「618」期間平台投入百億資金補貼消費者，實際是一項長期的營銷活動，平台多次拒絕提供本次「618」活動期間投入的實際補貼金額及平台、商家間的出資比例。平台未在顯著位置公示「百億補貼」相關活動規則，「百億補貼」頻道內部分商品未公示實際銷售者資質信息。

美國將阿里等列入協助中國軍方企業名單 花旗：對業務基本面影響有限

另值得留意，美國周一（8日）發布更新後的協助中國軍方企業名單，阿里巴巴、百度、比亞迪(01211)及藥明康德(02359)等在列。雖然此項認定不會自動觸發制裁，但可能使相關企業更難進入美國資本市場及承接美國政府業務。不過，花旗指，阿里及百度被納入美國國防部最新名單對基本面影響有限，符合歷史先例。首先，阿里及百度並無直接與國防部的業務往來，兩家公司已發表聲明對此決定提出異議。花旗亦相信，被納入美國國防部名單不太可能轉化為收入或盈利影響。

花旗又指，騰訊於去年被加入同一名單的先例提供了有用參考，該決定並未觸發營運或持股限制，對騰訊業務基本面的影響有限。從阿里及百度在周二（9日）香港交易時段相對溫和的股價反應來看，花旗相信，大多數投資者都意識到，被納入此名單並不一定會導致實際制裁或影響基本業務營運。

陳政深：電商經營環境比AI業務更堪憂 宜待跌至100元支持位才考慮

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深認為，阿里股價剛穿底，現價不算太好的吸納位置，策略上應待其跌至100元的支持位才考慮會較合理，現時剛在大成交下急插，技術上也明顯走弱，現價博反彈，反彈幅度相對有限，值博率不高。至於市場擔心中國投資興建AI數據中心會影響阿里等私營企業的AI投資回報，這方面憂慮有些言之尚早，未需評估，也不足以造成很大恐慌。阿里的確在AI方面有很大敞口，但最大收入來源始終是中國電商業務，市場對這方面敏感性高得多，市監局也約談過一些電商提到補貼問題，又提到內捲情況，以前市場會解讀為官方喝停內捲反而是好事，但現時大家偏向解讀為內捲非常嚴重，令官方要做些約談，而內捲嚴重意味需求很弱，電商需作更進取補貼，在此背景下，大家仍會擔心阿里的經營環境，這進一步不利其股價表現。而阿里被列入軍工企業名單，實質影響非常有限，因這只限於軍工採購，不涉美國商務部或財政部制裁，其影響以心理上為主，通常很短暫，未必太左右股價。

阿里半日跌4.93%收報107.9元，連跌7日，累積跌幅16.92%，成交90.1億元。其他科技股亦普遍下跌，騰訊跌1.5%報458.6元，百度跌3.77%報112.3元，京東跌3.3%報108.5元，美團(03690)跌0.13%報78.9元，快手(01024)跌0.91%報45.6元，小米(01810)跌2.05%報25.78元，嗶哩嗶哩(09626)跌0.21%報142.3元，惟網易(09999)升2.16%報198.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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