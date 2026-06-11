【跌市買D乜】港股七連跌險守二萬四關，內銀內險逆市靠穩，仍屬避險佳選？

美國5月通脹率升至3年新高，加息預期升溫，加上美伊衝突再次升級，美股昨日（10日）重挫，其中道指跌近千點，失守5萬點大關，港股今日（11日）亦曾再插逾400點，險守24000關口，創今年以來新低，並已連跌第7日，惟內銀及內險股普遍靠穩，即使下跌，跌幅也不足1%。消息面上，A股上市銀行近日披露去年全年合計現金分紅約6456億元（人民幣．下同），再創歷史新高。另邊廂，多家險企持續互相增持同業股份，分析指有利板塊股價穩定。兩大板塊是否仍是避險佳選？何者較值博？

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內銀A股去年分紅6456億人幣再創新高 券商：對長線資金具吸引力

內銀年度分紅季如期而至，上市銀行近日密集披露2025年度權益分派實施公告。數據顯示，A股上市銀行2025年全年合計現金分紅約6456億元，再創歷史新高，其中6大國有行分紅總額4274億元，分紅率普遍維持30%或以上。銀河證券認為，長期低利率環境延續，資產荒邏輯未發生根本性變化，銀行紅利價值有望繼續受到市場青睞。測算當前上市銀行股息率平均約4.44%，相比於固收類資產仍有性價比。基於銀行分紅力度加大且已常態化，銀行板塊高股息、穩分紅的屬性依舊突出，對於以險資為代表的長線資金具備吸引力，紅利價值仍有空間，需持續關注。

華創證券也表示，中長期資金入市和公募基金改革的核心邏輯未變，重視銀行板塊配置機會，銀行欠配幅度仍然較大。預計2026年仍是銀行板塊估值系統性回升的一年：從防禦到攻守兼備，基本面回暖和資金驅動共同發力。2026年銀行股的投資邏輯將從單純的紅利防御轉向「紅利+成長」的雙輪驅動。

險資持續增持同業平安人壽加倉國壽H股 分析：或有利板塊股價穩定

近日中國平安人壽保險股份有限公司發布公告稱，平安資產管理有限責任公司受託該公司資金，投資於中國人壽(02628)H股股票，於2026年5月20日達到中國人壽H股股本的15%，根據香港市場規則，觸發「舉牌」。港交所披露易信息顯示，平安人壽再於5月26日繼續增持中國人壽H股股票1016.1萬股。截至目前，平安人壽持有中國人壽H股的比例為16.02%。這是近年來險企「互持同業」的縮影。據《證券日報》統計，平安人壽近一年以來增持中國人壽H股12次，增持中國太保(02601)H股5次。同時，其他頭部險企也紛紛現身同業股東名單，例如中國平安一季報顯示，截至今年一季度末，中國人壽旗下一個帳戶躋身其前十大流通股股東名單中；中國人保(01339)一季報顯示，截至今年一季度末，新華保險(01336)旗下兩個帳戶現身其前十大流通股股東名單中。

對此，對外經濟貿易大學創新與風險管理研究中心副主任龍格表示，險企「互持同業」現象多次發生，原因是在長期債券收益率下行至1.6%至1.8%區間後，傳統固定收益類資產與非標資產難以覆蓋保險機構的負債成本，在此背景下，保險資金被迫尋求具備可持續收益潛力的高息資產。而港股市場的保險板塊呈現出顯著估值優勢，疊加較高的股息率，形成了較厚的安全邊際。同時，由於保險企業深度掌握同業經營實質，對該板塊的價值判斷具備專業優勢。華源證券非銀金融首席分析師陸韻婷也表示，險企對於保險行業的認知更加清晰和深入，增持同業顯示出對保險行業經營的信心。同時，保險資金持股周期相對較長，或有利於保險板塊股價的穩定。

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交銀國際：內地金融行業下半年基本面向好 銀行防禦屬性最突出

交銀國際近日發表報告，認為在中國內地經濟穩步復甦過程中，大金融板塊基本面進一步向好。從盈利預期看，預計2026年銀行板塊加快盈利向好步伐，國有大行淨利潤保持正增長，股份制銀行淨利潤實現轉正；證券板塊保持較快盈利增速，其中頭部機構有望實現15%以上的淨利潤增長；保險板塊受2025高基數及投資收益階段性回落影響，整體淨利潤有所分化，但是部分頭部機構仍有望實現正增長。從估值水平看，銀行、證券、保險板塊市淨率均處於歷史偏低水平，仍然具有相對較高的安全邊際。

展望2026下半年，該行認為大金融板塊高股息+估值修復邏輯繼續成立，特別是其中頭部機構攻守兼備的配置價值更加凸顯。當中銀行作為大金融板塊「壓艙石」，在資本市場波動環境下防禦屬性最為突出，可作為「穩中求進」配置的底倉選擇。在外部環境改善和銀行自身經營優化的共同作用下，當前銀行板塊基本面呈現明顯向好態勢，淨息差下行過程已基本結束，疊加資產質量穩健、撥備釋放仍有較大餘量，盈利能力開始修復，經營韌性進一步增強。建議關注國有銀行及中信銀行(00998)的配置機會。另外，保險主營業務整體穩健，可繼續作為當前投資邏輯下的輔助配置。目前港股保險板塊整體具備較強韌性，特別是大型壽險龍頭展現出更突出的經營穩定性和估值吸引力。建議關注中國人壽和中國太平(00966)的配置機會。

陳政深：內銀業績近乎零增長不值博 內險難望大升惟平保或見63元

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深認為，若想避險不如持有現金，反而將內銀視為一個指標較為合理，因為市場無論看好或看淡內銀，都預期內銀盈利及收入不會有甚麼增長，就算有增長也是非常低的單位數，現在股價反而有不錯升幅，例如工行今年初只有6元，現已升了近兩成，背後確實反映有機構資金泊入這些股份避險，因這些機構資金不能大量變作現金，但作為散戶投資者卻能將其靈活變作現金，沒必要為了避險將資金押注於大家預期沒增長的股份板塊上。即使從收息角度來看，內銀升了上去不代表不會跌下來，始終現時也只有5厘幾息，以內銀來說不算特別高，暫不太值博。

至於內險股，陳政深指，若純看股息可以考慮，但不要期望股價有太強走勢，其中平保(02318)值博率相對高，可博其升至63元，即有一成左右上望空間，國壽則往往彈高就散，一接近30元阻力就較大。

內銀股今日普遍靠穩，建行升0.69%收報8.69元，工行跌0.29%報6.98元，農行(01288)升1.38%報5.88元，中行(03988)跌0.92%報5.37元，交行跌0.13%報7.48元，招行(03968)跌0.58%報48.2元，郵儲行(01658)升0.2%報5.08元。至於內險股，平保跌0.61%報56.85元，國壽升0.21%報28.26元，新華保險升0.74%報48.94元，太保跌0.68%報32.06元，人保無升跌報5.26元，財險(02328)跌0.92%報15.09元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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