美軍復轟伊朗亞股跌勢擴，恒指陪跌300點失守兩萬四，重倉區牛證打靶

美國總統特朗普惱羞成怒稱要對伊朗展開猛烈攻擊，美軍今早在伊朗境內多處目標實施新一輪打擊，伊朗媒體報道國內多處周四凌晨傳出爆炸聲，伊朗官方宣布將再次封鎖霍爾木茲海峽。疊加美國通脹「破4」，今早亞洲區股市整體走弱，港股早段小升後迅即轉勢急插，跌幅急擴大至超過300點，跌穿24200更一度失守24000低見23999，再刷年內新低。

（Shutterstock圖片）

以恒指牛熊證街貨計，截至昨日收市24000上方總共累積3277張對應期指張數街貨，其中最重貨100點區間為24000至24099，涉1307張，目前已剛好殺清。

*阿里領跌藍籌，生科股受壓*

重磅股全面受挫；阿里巴巴(09988)跌4.6％，報108.3元；騰訊(00700)跌1.5％，報458.6元；小米(01810)跌2.1％，報25.76元；滙控(00005)跌0.6％，報134.5元；友邦(01299)升1.7％，報71.45元；渣打(02888)跌1.8％，報185.9元；港交所(00388)跌2.9％，報371.8元。

加息憂慮升溫，藥企融資環境守轉差，生科股捱沽；百濟神州(06160)跌5.8％，報153.5元；康方生物(09926)跌4.6％，報83.9元；信達生物(01801)跌2.8％，報72.3元；科倫博泰生物(06990)跌3.3％，報388元。

現時，恒生指數報24126，跌281點或跌1.2％，主板成交逾1448億元。國企指數報8203，跌114點或跌1.4％。恒生科技指數報4625，跌99點或跌2.1％。

撰文：經濟通市場組

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