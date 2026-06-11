港股 | 午市前瞻 | 拆解內地兩萬億元建數據中心大計，專家稱未必衝擊阿里AI回報

美國5月份消費物價指數（CPI）按年升4.2%，創三年來最高升幅，利率期貨市場顯示聯儲局年底前加息一次已經無懸念，加上美伊衝突升溫推高市場恐慌情緒，環球市場下跌。港股開市仍穩，盤中甚至倒升，但其後阿里巴巴(09988)帶頭捱沽，拖累港股重新下跌，甚至下探至兩萬四以下水平，創去年7月以來新低，以昨日（10日）牛熊證倉位計，兩萬四位置以上牛證持倉超過3200張。恒生指數半日報24136，跌271點或1.1%。恒生中國企業指數報8205，跌113點或1.4%。恒生科技指數報4630，跌94點或2%。主板成交近1560億元，北水入市信心不足，半日淨流入僅約3億元。

郭家耀：恒指短期偏淡不排除再試一年低

美國5月份通脹升至逾三年來最高升幅，聯儲局加息壓力漸增，加上地緣政局惡化，美伊關係緊張，外圍股市受壓，惟恒指今早（11日）曾倒升數十點，港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，內地打壓非法跨境投資，繼續影響市場氣氛，港股此前連跌六天，今早曾出現技術性反彈，及後沽盤湧現，恒指很快倒跌。

日前傳出內地擬5年內投資2萬億人幣建數據中心，市場可能擔心政府計劃的數據中心會影響私營超大規模企業的定價及未來投資回報，阿里盤中急挫半成，成為跌市主力。郭家耀指國家數據中心的建設未必直接衝擊阿里，惟阿里本身在AI投入資金龐大，以往電商方面有盈利貢獻作後盾，然而，電商盈利萎縮加大市場的擔憂AI投入過大，因此，股價有壓力。

郭家耀表示，恒指今天跌穿3月底低位24203，並進一步下試24000點，即使今天收市能守住24000大關，後市走勢仍偏淡。不過，郭家耀認為，跌市中仍不排除偶爾藉利好消息反彈，正如上周恒指一度升至26000點後再回調。但以現時恒指走勢看，能反彈至25000點已不錯，建議升至該水平後短期有獲利者先行食胡。他預料，恒指短期難以扭轉劣勢，最壞情況下不排除下試去年中低位23200點。

內地數據中心需求大，無損私人數據中心營運

據《彭博》早前消息指，中國擬斥資2萬億元人民幣，於未來五年內在全國各地建造數據中心，計劃建立一個覆蓋全國的算力網。計劃將撥出用於戰略產業投資的國家資金及透過主權債務的方式融資，例如發行超長期政府債券。報道還指出，該計劃的80%技術，如AI晶片將由華為等內地供應商提供，以取代英偉達等美國企業。而中移動(00941)、中電信(00728)等國有企業將負責大部分數據中心的營運服務。

消息傳出後，昨日三大電訊商股價反應不一，中移動盤中曾升1.6%，收市僅微升0.2%；聯通(00762)及中電信盤中都升逾6%，收市仍齊升逾3%。郭家耀指，即使該政策最終落實，但由於數據中心建設時間較長，回報較慢，對企業的影響要一段長時間才能反映。即使消息屬於利好，對三大電訊上的影響及敏感度也不一樣。由於中移動現有龐大營收金額，未來憧憬的數據中心業務佔比相對較小，而且早前增值稅政策傳出後，該股股價下跌幅度亦不如其餘兩同行，因此昨日股價反彈力度較小。

郭家耀表示，有關國家建設數據中心的傳聞仍未落實，細節亦未公布。若最終計劃落實，三大電訊商很大機會要自行投入資金參與建設，就如過往國家發展4G、5G建設時一樣。不過，三大電訊商資金雄厚，預料未來支出對企業不構成太大壓力。雖然市場擔憂數據中心是否出現供應過剩問題，郭家耀認為，內地AI發展正出現爆炸性增長，加上數據中心從計劃到建設，再到投入使用仍有一段時間，預料市場有足夠的需求消化，所以對萬國數據(09698)等私營數據中心營運商影響已不大。

萬國數據今天股價曾大跌逾8%，郭家耀指未必因為國家數據中心競爭打壓基本面，更大可能是由美聯儲加息預期升溫所致。由於數據中心需要投入資金龐大，折舊大，回本時間長，利息敏感度高，加息預期對股價構成一定壓力。

隔夜美股甲骨文股價曾一度瀉一成，收市跌幅收窄。市場主要擔憂其全年資本支出超過公司預期的500億美元。郭家耀表示，即使數據中心最後落實，預料電訊商在資金投入方面風險可控，中央政府亦會在資金方面給予支持。現時三大電訊商股價仍具備一定吸引力，當中中電信前景較佳。郭家耀指，中電信在雲業務表現出色，該公司針對企業及個人推出按Token計費模式，預料雲業務今年仍取得不錯的增長。中電信現價約5元，約6厘回報，郭家耀認為在市況波動的情況下，現價相對吸引，認為股價有望升至5.50元。

撰文：經濟通通訊社市場組



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